Comision de Derechos Humanos oculta faltas y fallas

Escuetos informes de actividades, versiones públicas de las sesiones de la comisión inexistentes, y faltas justificadas sin expresar motivos, son tan sólo algunas de las irregularidades que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco ostentó durante su primer cuatrimestre de 2017.ACUMULAN DOS AÑOS SIN PLAN DE TRABAJO

Sin plan de trabajo desde el 2015. A pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Fundamental del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, estipula en el Artículo 9º que los congresos como sujetos obligados tienen como responsabilidad agregar a las plataformas de acceso a la información los planes de trabajo con los que laborarán los diputados durante su periodo, esto no ocurre, y es que de acuerdo con Información Legislativa y Documental (Infoleg), los miembros de la Comisión de Derechos Humanos presidida por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Ruiz Moreno, no tienen un plan de trabajo.

La última actualización realizada al apartado del artículo mencionado con anterioridad, data del 2015, y tiene escuetas seis cuartillas. Y no han logrado ni el primero de los objetivos planteados.

En el documento citado, los actuales legisladores se comprometieron a: “La protección, defensa y conservación, de los derechos humanos de los individuos y grupos sociales que regula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales” (sic).

No obstante, en lo que respecta a las regulaciones de la ley referentes a los Derechos Civiles estipulados ya tanto en la Carta Magna como en la Declaración Universal. Los diputados no han tocado el tema. Y a tres años de “trabajo legislativo”, estos aún no poseen el estudio del funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.OCULTAN SUS INASISTENCIAS

Por si la nula acción de transparencia fuera poca cosa, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo se borran faltas.

Dos documentos oficiales emitidos en las oficinas del Congreso de los que La Crónica de Hoy Jalisco posee una copia, se puede constatar que a pesar de que en los informes de actividades las asistencias no son registradas correctamente, las actas de sesión, revelan las inasistencias de algunos de los miembros.

Mientras que en la Acta Extraordinaria Décima emitida el 21 de febrero del año en curso, únicamente se poseen las firmas “por acuerdo y asistencia” de cuatro de los siete legisladores que conforman la Comisión; en el escueto informe presentado para el primer cuatrimestre de 2017 firmado por el coordinador parlamentario de la fracción priista, Hugo Contreras Zepeda, se le otorga la asistencia a la totalidad de diputados.

De ese modo, los legisladores ofrecen al sistema de transparencia un acuse en donde se estipula que la única actividad que tiene un legislador (la de acudir a las sesiones), no fue cumplida y se protegió a los faltistas.

La firma del acta en cuestión, únicamente registra a la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Kehila Kú Escalante; al de Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Monraz Ibarra; al priista Jorge Arana Arana; y a la plurinominal y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Erika Lizbeth Ramírez Pérez.

Quedando como insistentes: la priista y vocal en la comisión, Claudia Delgadillo; la perredista Mónica Almeida; y la también priista, Liliana Guadalupe Morones Vargas.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .