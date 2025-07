Cañones antigranizo, polémica de antaño

El uso de cañones antigranizo en el Estado ha sido motivo de división para los campesinos, sobre todo en las regiones del Sur y Sureste de Jalisco.

Por una parte, los productores de alimento que se dañan con la lluvia y el granizo como el aguacate, hortalizas, moras y jitomates, abogan por el supuesto derecho a hacer uso de una tecnología que modifica el clima; y por el otro, los campesinos que se ven afectados por la escasez de lluvia que dichos cañones generan.

A pesar del problema que lleva más de 20 años separando a los productores del campo en la entidad, para los diputados en el Legislativo, aún es necesario que se emita la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para prohibir los cañones que generar sequías y obligar al resto a buscar otras salidas que no modifiquen el clima. El problema según la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es que no existen argumentos “científicos” que acrediten el daño ocasionado por dichos instrumentos.

EL CONGRESO PIDE ESTUDIOS

Al respecto, el diputado del Verde Ecologista, Enrique Aubry De Castro Palomino, aseguró para La Crónica de Hoy Jalisco, que actualmente no existe un estudio “científico” que acredite el daño ambiental de los cañones antigranizo. Por lo que afirmó, que será responsabilidad de la Semarnat el conseguir dichos estudios.

“Pedimos que las autoridades como la Semarnat haga un estudio científico donde nos arroje si es viable o no que estén los cañones antigranizo, porque hay gente que dice que sí sirven y otros que no; unos dicen que sí afecta, y otros que no. Ni tú ni yo lo podemos decir, científicamente se tiene que hacer el estudio y que lo que arroje, sea lo que tenga que estar estipulado en la ley”, comentó Enrique Aubry.

¿QUÉ SON LOS CAÑONES ANTIGRANIZO?

Según se especifica en un estudio realizado por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se trata de un sistema de lucha basado en un mecanismo de ondas de choque ionizantes (tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas) producido por una especie de cañón.

“Es un aparato difusor de seis metros de altura. Este sistema produce una onda sónica que es lanzada a la atmósfera y que puede crear ondas de choque que interfieren en la cristalización del hielo dando como resultado una lluvia fina en lugar de granizo”, explica el estudio.

