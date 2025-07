Liderazgo Político joven en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco a 15 de abril - Mariana Fernández Ramírez se desempeña actualmente como la Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Jalisco, es la mujer más joven en ese instituto político que ha ejercido ese cargo. Crónica platicó con la joven en el lobby de uno de los hoteles más emblemáticos de la Perla Tapatía y comentó, medio en broma y medio en serio, que caminar con tacones, en el terreno de la política mexicana, no ha sido nada fácil.

“Me convertí en la diputada más joven de todo el país a los 21 años, fue difícil porque uno llega con muchos ideales, con la idea de cambiar todo lo que sucede y después te das cuenta que el sistema es complicado, que no siempre se puede hacer lo que se quiere”.

En esa legislatura le tocó “batallar” con el entonces gobernador panista, Emilio González Márquez, que a dicho de Mariana destinó –desvió- recursos públicos para la realización de los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011.

Año y medio después de la justa deportiva, 60 por ciento de los estadios y otras sedes que se construyeron no se usan y la entidad aumentó su deuda de cuatro mil a más de 16 mil millones de pesos en seis años, y la calificación crediticia de Jalisco se redujo por no pagar a tiempo un préstamo de corto plazo de mil 400 mdp. “A mí me tocó estar señalando que se habían desviado más de tres mil millones de pesos, ahora lo comprueba la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) y mi trabajo legislativo logró 89 iniciativas de ley aprobadas”.SU PASO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Al concluir su periodo como legisladora, a sus 25 años se convirtió en la vocera del actual gobernador, Aristóteles Sandoval. “Después de 18 años de gobiernos panistas, el PRI recuperó la entidad, no fue nada fácil pues la labor del vocero afecta directamente al candidato”.

Mariana, de trato amable y frases directas, se integró al gabinete del mandatario como titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), oportunidad que no solo le permitió conocer de cerca la realidad de su género en materia laboral y política, sino que incentivó políticas de apoyo a mujeres violentadas.

“Aprendí que yo no soy el común denominador, que afuera se viven muchas desigualdades en el tema de las mujeres, para mí ese es mi tema de vida”.“DE LOS TROPIEZOS TAMBIÉN SE APRENDE”

Su siguiente paso en la política fue más un tropiezo contundente, ya que contendió por una diputación federal y la perdió.

“Aprendí que si las victorias saben bien, de las derrotas se aprende más, son dolorosas pero te forman”. Ahora como Secretaria General, le ha tocado recorrer todo su estado, para conocer de cerca las circunstancias en las que vive la gente.

“He aprendido sobre lo que le duele a la gente, porque a veces creemos que todo se limita a la Zona Metropolitana, cuando los estados, como el mío son muy grandes”.DISCRIMINACIÓN POLÍTICA POR GÉNERO

La incursión en el mundo de la política no fue cosa fácil, pues como se ha visto en todo el escenario político nacional, los varones, para bien o para mal han prevalecido. “Yo me enfrenté en temas de discriminación, a dos cosas, a mi juventud y a las cuestiones de sexo, de género, si enfrenté resistencias, porque cuando se habla de jóvenes en política el margen es de los treintas no de los veintes, como era mi caso”.

Mariana no solo se enfrentó a resistencias de un sistema machista, sino a las resistencias de un mundo regido y controlado políticamente por hombres.

“Al final, en un mundo de hombres, te tienes que ganar su respeto, tenemos que estar a la altura de las necesidades de la gente”. La discriminación en contra de las mujeres se da en todos los ámbitos y en todos los momentos, a decir de Mariana, a las mujeres se les discrimina por tener hijos, por el aspecto físico, por el estado civil, y eso, es lo que se debe cambiar, esas son las barreras que se deben derrumbar.PRUEBA DE FUEGO

Viene una prueba de fuego, no solo para el partido al que Mariana está afiliada, sino para todo el sistema de partidos, reconoce que la gente está harta y que ese fastidio del sistema se verá reflejado en las urnas. “¿Qué me interesa? Que el candidato a gobernador pueda recargarse en esta dirigencia y al final las cosas se van a ir dando”.

El futuro no tiene distinción de género, la valoración de las capacidades de hombres y mujeres deben tener piso parejo, así sea en la arena política, en el plano empresarial o bien en el desempeño social y familiar.

“La capacidad no tiene género, el camino en la política para las mujeres se complica mucho más, porque en un espacio político a la mujer se le juzga lo doble, al final de cuentas yo creo que todos tenemos el derecho a formar una historia de vida, porque tu historia te va a perseguir todo el tiempo”, finalizó la recién nombrada Secretaria General del PRI, Mariana Fernández.FRASES

Mariana Fernández Ramírez

Secretaria General del PRI en Jalisco

