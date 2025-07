Precios de aguacate y limón bajarán en verano

Los precios del aguacate y el limón deberán de ir a la baja conforme llegue el verano, en algunos sitios el precio llegó a más de 70 pesos en el caso del primero, mientras que del segundo alcanzó los 40 pesos; este comportamiento es cíclico, consideró Jesús René López Ruelas, director general de Comercialización en la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

“El limón está ahorita bajando de precio a raíz de que ya hay producción. El aguacate se está deteniendo un poco, pero en breve que viene el verano va a haber buena producción. Afortunadamente Jalisco tiene esos cultivos y no se ven los precios que se ven en otra parte, ahorita vemos precios al consumidor arribita de 40 pesos, pero en otros Estados vale más, pero el limón de andar en 30 pesos, ya se puede consumir entre 15 y 12 pesos”, expresó López Ruelas.

Las razones por las que se incrementa el precio son debido a la temporada, entre otoño e invierno cuando las temperaturas comienzan a descender y no contar con invernaderos, la producción de estos dos productos afecta la flor, por lo que desciende la oferta, pero la demanda se mantiene o incrementa.

“Estos productos se exportan y se demandan todo el año. El aguacate y el limón, desafortunadamente, no son como los berries o como el jitomate, chile o calabaza, que ya Jalisco es líder en invernaderos, estos no están en invernaderos, entonces estos cultivos tienen los problemas del frío, las heladas, en ocasiones la flor no da fruto, es cíclico, el otoño y el invierno, así como los árboles que en estos casos son frutales, también les llega, baja la producción”, explicó el funcionario.

