Jaloneo político por pleito policial

Otro zafarrancho se suscitó entre los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra los del Partido Movimiento Ciudadano (MC), y es que ahora, no solo las corporaciones policiacas dirigidas por el respectivo partido están en conflicto. Los legisladores de ambas bancadas en el Congreso de la Unión, ya presentaron sus posturas.POSTURA EMECEÍSTA

Por una parte, tras el conflicto entre integrantes de la Comisaria de Seguridad de Guadalajara y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), los autodenominados “diputados ciudadanos” liderados por Víctor Sánchez Orozco, pelearon en tribuna la destitución inmediata del Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, alegan que el priista obstaculiza el trabajo de las policías municipales.

“Denunciamos desde esta importante institución las acciones ilegales y reiteradas del Fiscal General del Estado de Jalisco para liberar literalmente delincuentes que han sido detenidos por los diversos municipios que integran el Estado (…) No podemos permitir que el Fiscal entorpezca y politice un tema tan importante como lo es la seguridad de los ciudadanos y la justicia” afirmó el diputado, Víctor Sánchez.VERSIÓN PRIISTA

Mientras que los priistas, acusan a Salvador Caro (titular de la Policía de Guadalajara) de no respetar la Constitución Política, por lo que el coordinador de la bancada tricolor, José Luis Orozco Sánchez Aldana denunció a la Policía Municipal de Guadalajara, cuyos elementos supuestamente recibieron la protección del comisionado de dicha corporación.

El diputado José Luis Orozco exigió que se investigue y se sancione a quienes resulten responsables y que se le finquen responsabilidades al titular de la Policía Municipal, Salvador Caro, por brindar protección a los agentes que fueron detenidos en flagrante violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.RECHAZO DEL GOBERNADOR

Esta vez fueron los policías de Zapopan los que se enfrentaron verbalmente con elementos de la Fuerza Única Metropolitana.En un video dado a conocer en redes sociales, un comandante de la ex Villa Maicera se hizo de palabras con un elemento estatal utilizando un lenguaje altisonante y corriéndolo del lugar donde los municipales estaban trabajando. Horas más tarde se dio a conocer una foto en la que aparecían los involucrados en el zafarrancho, señalando que ya habían hecho las pases.El gobernador Aristóteles Sandoval dijo que las fuerzas de seguridad no deben dar muestra de división bajo ninguna circunstancia y añadió. “Debe quedar claro: quien no esté dispuesto a coordinarse, respetar la ley y línea de mando, no debe estar al servicio de las familias de Jalisco. Aquí no hay lugar para disputas.

