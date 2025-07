Certifican al Hospital San Juan de Dios

El Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, en Zapopan, es el único de este tipo a nivel nacional que consiguió la certificación de mejora continua que otorga el Consejo de Salubridad General, lo que garantiza que el tratamiento de pacientes sea más eficaz y con mejor trato para ellos y sus familias.

Su valor principal es la hospitalidad, para lograr esta certificación se ha trabajado por más de cinco años en los procesos de atención de pacientes y familiares, lo que ha dado como resultado menos tiempo en tratamiento, detalló el director de esta institución de salud mental, Hugo Castellanos Martín.

“Un proceso de certificación no te asegura que no exista ningún error en tu hospital, pero sí te asegura que vayas detectando cuáles son tus errores y vayas haciendo planes de mejora para que no se repitan, ir viendo las fallas, analizándolos y que de menos no se repita, es una mejora continua”, detalló el director.

“(Se ha mejorado) La gestión en la condición de su seguridad (del paciente) ha mejorado, probablemente los tiempos de tratamiento han mejorado, el trato del personal hacia ellos ha mejorado, todos los procesos desde consulta externa, hospitalización, se van tocando con esta cultura, deben de ir en un proceso de mejora continua”, agregó.

Por su parte, Héctor Javier Estrada, director de calidad del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, explicó que esta certificación se buscó apegada a normas y estándares, tanto nacionales como internacionales, aunque se carece en esta materia, subrayó además que la certificación se otorgó por cinco años, justificados por excelencia.

ATENCIÓN DIARIA

Actualmente el hospital tiene un promedio de 150 personas hospitalizadas por día, y se ofrecen hasta cuatro mil consultas por año, la principal causa de éstas es la depresión.

“El principal motivo siguen siendo trastornos afectivos, la depresión, tanto en consulta ambulatoria como hospitalizaciones. Continuamos con ese problema de trastornos depresivos en nuestra sociedad que lejos de disminuir tienen una tendencia a aumentar”, señaló Hugo Castellanos.

