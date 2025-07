Alertan por robo de fuente radioactiva en Tlaquepaque

Las unidades estatales de Protección Civil de nueve estados de la República fueron alertadas debido a la desaparición de una fuente radioactiva que representa riesgo si se extrae de su contenedor.

La alarma está siendo difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, a las entidades de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, “así como a las instancias Federares de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil”.

“La empresa ‘Tecnología No Destructiva, S.A. de C.V.’, dio aviso que aproximadamente a las 03:00 horas del 23 de abril, se suscitó el robo de un vehículo tipo pick up, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco”, señala un boletín enviado a los medios de comunicación.

“Dicho vehículo, marca Nissan NP, Modelo 2013, placa VS-58267, color blanco con caseta metálica, transportaba un equipo móvil de radiografía industrial con una fuente radiactiva de Iridio-192, número de serie 2200; el equipo que contiene dicha fuente es de la marca SPEC, modelo SPEC-150”, agrega el comunicado.

“La fuente puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo breve (de minutos a horas)”, se añade en el documento.

“Además de que si el material no se encuentra en su contenedor representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje”.

RECOMENDACIONES Y TELÉFONOS

La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias emitieron las siguientes recomendaciones y dejaron teléfonos donde reportar en caso de localizar la fuente:

-No realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

-Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros.

-Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con información que ayude a su localización:

-Emergencias: 911

-Comisión Nacional de Seguridad: 088

-Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, extensiones 37807 a 37812.

-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: 01 800 111 3168, 045 (55) 9199 8799 y 045 (55) 5415 2918.

