“La inseguridad no parará con frenos de la Fiscalía”

Mientras Guadalajara continúe atrapando delincuentes y la Fiscalía soltándolos, las acciones que se emprendan para mejorar la seguridad no avanzarán, consideró el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, quien insistió en pedir la destitución del Fiscal, Eduardo Almaguer, señalando que no es en afán de confrontarse con el Gobernador, Aristóteles Sandoval, sino de tratar de hacer bien las cosas.

Lo anterior lo dijo antes de asistir a la reunión con el gobernador y los alcaldes de la Zona Metropolitana, donde se plantearon aspectos principalmente de seguridad; además, Alfaro Ramírez, dijo que para dar mayor seguridad a las personas y sus bienes, está convencido en la necesidad de trabajar coordinadamente con las instancias correspondientes.

“Insistimos porqué el Fiscal no ha hecho su trabajo, no es pleito, es un mensaje muy concreto, la seguridad no puede ser rehén de temas políticos, nosotros no estamos planteando esto contra un personaje de un partido, estamos planteando una queja asentada con argumentos de que no está haciendo su trabajo y como presidente municipal, no solo tengo el derecho de hacerlo, sino la responsabilidad de señalarlo si lo quieren tomar como enfrentamiento con el gobernador, es un error, lo único que hemos puesto en la mesa es voluntad para construir”.

REFRENDA SU APOYO A CARO CABRERA

Además, el munícipe tapatío remarcó su apoyo al Comisario Salvador Caro Cabrera, de quien dijo ha dado resultados al disminuir de manera patente la delincuencia, lo cual, insistió, puede comprobarse no con datos del Ayuntamiento, sino del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema Nacional de Seguridad, e incluso de la misma Fiscalía.

ALIANZA CON EL PAN

Por otra parte, el edil de Guadalajara fue cauto para responder a la propuesta del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien recientemente señaló que buscará una alianza en Jalisco con Movimiento Ciudadano, aunque aclaró que son cosas que decidirá su partido, Alfaro dijo que no son tiempos para enfrascarse en dichos temas, ya después del ejercicio de ratificación de mandato que los alcaldes de su partido impulsan, incluso lo que sería su futuro político podría darse después del mismo.

Respecto a la solicitud de revocación de mandato que hecha por varios colectivos ciudadanos, el alcalde dijo que es solo un invento político. “Qué bueno que la usen, ojalá sean intereses ciudadanos auténticos y que quien este inconforme pueda hacer uso de esta herramienta”, dijo.

lg

