Pámanes enfrentará cuatro juicios políticos

El ex presidente del Supremo Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, acusado de intentar liberar a dos presuntos delincuentes, tendrá que transitar por cuatro nuevas solicitudes de Juicio Político en su contra, las cuales, fueron aprobadas desde la Comisión de Responsabilidades en el Congreso de Jalisco, y validadas frente al pleno.

El ex magistrado fue sometido a destitución luego de que solicitó al titular de la Policía Municipal de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, liberar a dos sujetos, a lo que el Comisario se negó y posteriormente, Vega Pámanes acudió a otras instancias para evitar que los detenidos fueran encarcelados. Sin embargo, aún no hay claridad respecto a los tiempos, y los diputados desconocen si podrán avanzar con los juicios antes de que la Legislatura termine.

“La postura de Movimiento Ciudadano siempre ha sido muy clara, el ser comprometidos con la sociedad, transparentar el ejercicio de la función pública, pero también el de castigar a los corruptos y creo que hoy tenemos un ejemplo de que Movimiento Ciudadano está a favor de castigarlos (…) Esperamos cumplir lo más pronto posible este asunto y el caso de Barba (otro magistrado)”, comentó Ramón Demetrio, diputado de MC.

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de Juicio Político fueron interpuestos por diferentes actores; el expediente 28/2016, por nueve ciudadanos entre los que resaltan Daniela del Carmen Alcocer, Gerardo Valdez, Jorge Alejandro Torres y Pablo Medina; en cuanto al expediente 29/2016, se presentó por parte de ocho personas, Víctor Hugo Hernández y Jesús Sánchez; entre otros.

El argumento en estos ronda en lo estipulado por el Comisario Salvador Caro sobre la llamada telefónica. Los quejosos aseguran que el exmagistrado en su calidad de Presidente del Supremo Tribunal hizo uso de su posición para intentar actuar a favor de “algún amigo, familiar o grupo empresarial” (sic), por lo que debería de juzgarse la imparcialidad del señalado ante la falta de lealtad a su cargo.

“Como un favor a un amigo de un grupo empresarial, circunstancia que a decir de los denunciantes contraviene con su obligación en su momento de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que se debe observar en el desempeño de su empleo”, cita el documento.

ANTECEDENTES

El pasado 29 de julio de 2016, el entonces Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, realizó una llamada telefónica al Comisario Salvador Caro para abogar por varias personas que se encontraban detenidas por la portación de armas de fuego.

Tras la divulgación de la llamada, Vega Pámanes reconoció públicamente los hechos mediante una rueda de prensa realizada el 12 de octubre: “lo que hice, como Presidente del Poder Judicial, fue una llamada institucional al Comisario de Guadalajara, para que los detenidos se pusieran a disposición de la autoridad competente, pues la persona que me llamó, me comentó que los tenían incomunicados y dando vueltas, y que no sabían dónde se encontraban, e incluso el mismo Comisario cuando le llamé ni sabía de la detención”.

El informe del Órgano Técnico señala que el servidor público denunciado no tenía facultades para intervenir, ya que no se encuentra prevista en el marco legal que regula su entonces función como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal, y se enumeran los artículos que infringió de la Constitución Política de Jalisco, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reglamentaria del Supremo Tribunal.

En consecuencia, se propone que procede declarar la incoación del procedimiento de juicio político en los expedientes referidos, ya que provocó un trastorno grave en el funcionamiento normal de las instituciones a las cuales sirvió.

LAS DENUNCIAS CONTRA EX MUNÍCIPES

Por otra parte, la Comisión de Responsabilidades aprobó por mayoría de votos los dictámenes de incoación de otras dos solicitudes de juicio político. Una de ellas contra el ex alcalde de Ocotlán, Enrique Robledo Sahagún, ya que durante su desempeño aumentó de manera injustificada su patrimonio.

La otra solicitud de juicio político, es contra el ex presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Francisco Javier Álvarez Chávez y los ex tesoreros Juan Manuel Delgado de la Cruz, Francisco Javier Arias Sánchez y José Luis Rodríguez Ortiz por presunto desvío de recursos durante su administración 2012-2015.

