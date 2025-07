Ruido irrumpe con el sueño de los tapatíos

Son las dos de la mañana y el silencio de la noche es irrumpido por el pitar de una locomotora anunciando su paso, despertando el sentido de alerta de todos aquellos que están por cruzar las vías, pero también despertando a los vecinos de las colonias por la que pasa, el ruido una vez más termina con la calma de una Guadalajara que parece ya no duerme de noche.

En cualquier día de la semana, hábil o feriado, el paso de las locomotoras por las vías de la Avenida Inglaterra no conoce el descanso, ni del comercio, ni de las personas que habitan en sus cercanías, tal es el caso de los vecinos de la colonia Jardines del Bosque Sur, que tienen que soportar tanto el ruido por su paso como su pitar.

“Día y noche. Día y noche pasan y pitan y se cimbra y pitan. Estamos cerca de lo que llaman movimientos de patio, son patios de carga y descarga, pasa el tren movido por tres locomotoras y traen hasta 140 o 150 vagones, descarga, pasa sola, pita, vuelve a conectarse con más vagones, pasan otra vez y así es día y noche, día y noche”, explicó en entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, Fernando Romo, vecino de la colonia Jardines del Bosque Sur.

“El silbato de la locomotora es otra cosa. Hace muchos años, muchos, muchos años había lo que se llamaba guarda vías, con una banderola paraba los carros y decía, puedes pasar, no puedes pasar. Después del guarda vías vinieron las barreras (plumas), que bajaban o subían, luego pusieron tres semáforos, pero como mucha gente trae música no escuchan”, agregó el señor Romo quien dijo que más de 30 años viviendo en la zona lo han hecho acostumbrarse al tema del ruido “a todo se acostumbra uno, menos a no comer”, finalizó.RECOMIENDA IMSS REDUCIR FUENTES DE RUIDO

Las afectaciones a la salud provocadas por la exposición prolongada a fuentes de ruido, además de poder ocasionar sordera, producen trastornos del comportamiento tanto en adultos como en menores de edad, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda mantenerse lo más protegido del ruido.

Se tiene detectado que permanecer por largos periodos expuesto al ruido causan fatiga auditiva, trastornos del sueño, de aprendizaje, estrés e irritabilidad a quienes se exponen constantemente a ellos, además de provocar zumbidos pasajeros, según informó la médica adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número. 91 del IMSS en Jalisco, Ema Luz Adriana Elizondo Ávalos.

“Hay mucha carga vehicular, se utiliza más el claxon, es lo más común en la ciudad. Ahora, si nos trasladamos a zonas industriales, si pasa el tren cerca de la casa o si hay una fiesta cerca, los sonidos son intensos y pueden causar fatiga auditiva, sordera, trastornos del sueño, efectos en el comportamiento, problemas de aprendizaje o de concentración, irritabilidad”, expuso Elizondo Ávalos.

Recomendó identificar la fuente de ruido, analizar en la medida de lo posible reducir o eliminar, en el caso de las habitaciones que están expuestas, dijo, en los supermercados se pueden adquirir “colchoncitos” que se colocan sobrepuestos a puerta y ventanas; en el caso de que el vecino tenga música a volúmenes elevados, explicó que se debe de pedir baje el nivel, pues también a él le afecta.

FRASES

“Día y noche pasan y pitan y se cimbra y pitan. Estamos cerca de lo que llaman movimientos de patio, son patios de carga y descarga… a todo se acostumbra uno, menos a no comer”

Fernando Romo

Vecino de la colonia Jardines del Bosque Sur

“Hay mucha carga vehicular, se utiliza más el claxon, es lo más común en la ciudad… los sonidos son intensos y pueden causar fatiga auditiva, sordera, trastornos del sueño, efectos en el comportamiento, problemas de aprendizaje o de concentración, irritabilidad”

Ema Luz Adriana Elizondo Ávalos

Especialista del IMSS en Jalisco

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .