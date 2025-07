Igualdad Animal: Mexicanos veganos y vegetarianos, en aumento

A nivel mundial el incremento en el número de personas que reducen o eliminan su consumo de carne es un hecho y es una tendencia imparable. Y en un gigante como México también son cada vez más las personas que deciden dejar a los animales fuera de sus platos.

De hecho, México es el país con más vegetarianos en Latinoamérica.

De acuerdo con el estudio global de Nielsen sobre Salud y Percepciones de Ingredientes, para el cual se encuestó a 30 mil personas en 63 países diferentes a través de Internet, México se corona como el rey de los vegetarianos en Latinoamérica.

El estudio incluyó la opción de autonombrarse flexitariano, que son aquellas personas que tienen un consumo mínimo de carne. Esta denominación nace a raíz de que algunas personas que cotidianamente procuran no consumir carne o productos derivados de animales, a veces toman la decisión de hacerlo si no encuentran opciones vegetales disponibles o para evitar roces o explicaciones en reuniones sociales. Es decir, un flexitariano puede tener semanas sin consumir carne ni lácteos pero es invitado a la casa de su jefe a una cena y sirven un platillo único que normalmente no comería. Para evitar rechazar la comida y entrar en un predicamento social, decide no decir nada y al siguiente día regresar a su vegetarianismo o veganismo.

De acuerdo con el estudio, un importante número de mexicanos llevan una alimentación que incluyen mínimas cantidades de carne o que las excluyen del todo. El 19 por ciento de los encuestados se declararon vegetarianos, el 15 % flexitarianos y el 9% veganos.

México es también el país donde más personas declaran que siguen estas alimentaciones motivados por convicciones personales. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica un 36% de los mexicanos que dejaron de comer carne lo hicieron por su compasión hacia los animales.

Y estamos seguros que va para más. La cercanía a Estados Unidos, país donde las opciones para gente que no consume carne, ni lácteos ni huevos es cada día más extensa, más frecuente y sobre todo más barata, es una clara ventaja.

Somos un mercado con muchas posibilidades para esas empresas que busquen expandirse, pues aún cuando en supermercados y tiendas de México ya puedes encontrar alternativas a la carne y otros productos animales increíblemente deliciosas, todavía hay muchos nichos sin abarcar.

Además, los alimentos vegetales como las verduras, leguminosas, frutas, cereales, granos y semillas siempre han estado presentes en nuestra alimentación, así que restaurantes mexicanos están aprovechando las recetas tradicionales para explorar nuevas opciones con mucha creatividad, un ejemplo es el pozole de setas.

Estamos felices de que también ya son muchos los restaurantes vegetarianos y otros que ofrecen opciones vegetarianas en México y que, inclusive, reparten a domicilio y cuentan con tiendas de productos propios. ¡Te encantará visitarlos!

Por nuestra parte seguimos trabajando para impulsar esta tendencia mundial, participando y fomentando festivales veganos en el país, informando a la sociedad sobre las implicaciones que tiene la ingesta de carne en la actualidad, asegurando que los consumidores puedan decidir al momento de su compra considerando su salud, el medio ambiente y, claro, el sufrimiento animal.

Si te interesa hacer cambios en tu alimentación y probar una dieta en base a vegetales te podemos ayudar. Sólo tienes que suscribirte a DescubrirLaComida.com y te mandaremos boletines que te darán ideas, recetas, tips y mucho más. ¡Anímate, recibirás gratis un recetario con tu suscripción!

