Ley de incompatibilidad protege a dobleteros

Dobleteros y aviadores son parcialmente permitidos en los diferentes niveles de gobierno. El problema, según apuntó el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo, es que el formato de la Ley no es tan riguroso como debiera, y es que, al tratarse de una Ley promulgada en 1983 por cuestiones de temporalidad, se aleja a la realidad administrativa, dejando así, un vacío que es aprovechado por los trabajadores que buscan ganar más que lo que la ley les permite.“Históricamente las partidas destinadas al gasto en sueldos y salarios son las que más le cuestan al erario público (...) La ley ha sido permisiva en que servidores públicos ocupen cargos y cobren salarios sin asistir a laborar, y esto, sin sufrir ninguna sanción. Los ya conocidos como aviadores", apuntó.Por lo anterior, el emeceísta propone regular de manera legal el método de elección a cargos públicos y sus compatibilidades. El proyecto intentará modificar el artículo 16, que permite que los servidores públicos puedan desempeñar simultáneamente hasta tres comisiones remuneradas, siempre y cuando no exista ninguna de las causales de incompatibilidad antes mencionadas.El problema con dicho artículo según Hermosillo, es que no admite denuncias anónimas, por lo que es prácticamente imposible que un ciudadano contrate un abogado para iniciar un procedimiento contra un servidor público con influencias políticas suficientes como para cobrar sin trabajar.

DATO

La ley de Incompatibilidades se publicó en 1983 (anteriormente reglamentaria del artículo 62 de la constitución local y ahora es del 112). Su objetivo, por la interpretación de su composición, es regular el funcionamiento y los cambios de personal de la administración pública estatal. Por ejemplo, cuando un funcionario sea llamado a desempeñar otro puesto en el sector público.

