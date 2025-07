Panistas coludidos en defensa a Barba

Para algunos diputados como el emeceísta Augusto Valencia López, al magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) Alberto Barba Gómez, se le está protegiendo de ser juzgado desde el interior del órgano Legislativo. El representante popular dice que los panistas encargados de acelerar el proceso de Juicio Político por el que transita el empleado del Poder Judicial, está envuelto en verdades jurídicas que no necesariamente son éticas.

Entre las irregularidades detectadas por Valencia López, se encuentran la falta de accesibilidad para que los interesados sean notificados de las audiencias federales y así, poder defender su postura; además, aseguró que el órgano técnico que lleva el juicio, está conformado con panistas que podrían estar entorpeciendo el proceso.

"Uno de los temas que se tenía que cuestionar es si se imposibilita al órgano técnico de responsabilidades a continuar con el procedimiento, que es eso lo que pareciera que la Comisión (de Responsabilidades) quiere generar como percepción pública. Ahora, el órgano de responsabilidades no está impedido para llevar a cabo responsabilidad, lo que no se puede todavía es pronunciar el pleno (...) Lo que nosotros advertimos es que el órgano técnico de responsabilidades le está echando la mano al magistrado Barba, no le permiten a la Fiscalía, ni a quienes presentaron la solicitud de otros ayuntamientos tener reconocido el carácter para que sean citados en el tribunal federal", comentó.

LA DEFENSORÍA TAMBIÉN HABLÓ

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez Chavira, asegura que Augusto Valencia miente o desconoce el procedimiento legal de los juicios. A pesar de que reconoció que sí es probable que panistas estén laborando en el órgano técnico de la Comisión de Responsabilidades, dijo que eso no implica que se esté actuando de manera ilegal o impropia. También acusó al emeceísta de protagonismo, argumentando que sus dichos podrían violentar el debido proceso por el que transita el magistrado.

"Él podrá dar algunas apreciaciones que tenga, me parece a mí, que hay evidencia clara de que muchas de las apreciaciones que ha venido dando están siendo su imaginario, sí, y que a veces carece de objetividad. Si los hubiera o no los hubiera (panistas en el órgano técnico), lo que sí tenemos que ver es si se está actuando en apego a la legalidad o no, e incluso si las declaraciones que está haciendo, están apegadas a legalidad", finalizó.

GANA MÁS TIEMPO

El pasado miércoles, gracias a una nueva suspensión de amparo, el magistrado Alberto Barba Gómez, ganó más tiempo para ejercer su defensoría y evitar los juicios políticos y de procedencia que hay en su contra, luego de que fuera acusado por el Ayuntamiento de Zapopan de otorgar suspensiones para permitir la construcción de un desarrollo habitacional, una torre de departamentos, la instalación de espectaculares, pantallas electrónicas y hasta vallas de publicidad.

No obstante, los dip8tados aseguran que pesa al nuevo amparo interpuesto, el procedimiento continuará en el Poder Legislativo.

