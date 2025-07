El Espejo: Monumento al soldado, honor a la milicia nacional

Fue hecho por encargo del ex gobernador de Jalisco, Francisco Medina Asencio e inaugurado por el ex presidente de México, Adolfo López Mateos en 1962. Actualmente, el monumento al soldado se ubica en el cruce de Calzada del Ejército y 5 de Febrero. Es una obra que representa al aguerrido soldado mexicano, una imagen que hace recordar claramente a un integrante de la milicia.

Fue el primer trabajo realizado por el escultor Salvador Andrade Valdivia, egresado de la Escuela de Artes Plásticas, quien posteriormente realizaría diversas obras tanto en el país como en el extranjero, entre éstas destacan los monumentos a S.S. Juan Pablo II para la Basílica de Zapopan; a la cantante Lucha Reyes, para la ciudad de Los Ángeles, California, y el monumento a Don Silvestre Vargas, director del Mariachi Vargas de Tecalitlán, entre otras.

Elaborado en cantera, la obra representa a un soldado en posición de descanso, con el arma al suelo, en el que se pueden apreciar minuciosos detalles en el uniforme desde la botonadura, el casco, botas, y hasta las arrugas naturales de la ropa, que le dan un gran realismo al trabajo realizado por el escultor, quien también se tomó gran cuidado en la expresión estoica del miliciano.

Durante la época de los movimientos estudiantiles, en la que el ejército mató a cientos de jóvenes, la escultura del soldado no causaba mucho afecto entonces, por lo que en dos ocasiones fue agredido con bombas caseras que no le causaron mucho daño y pudo ser restaurado por el mismo autor, al grado tal que en la actualidad no se le percibe ninguna afectación.

Hay algunos datos que afirman que había sido destruida en su totalidad en 1073, también por una bomba, en una tercera ocasión pero no se pudo comprobar, debido a la carencia de datos que existen en torno a la escultura.

Actualmente, la obra de Salvador Andrade parece no ser muy popular, pues difícilmente se encuentra una fotografía del soldado en los archivos fotográficos de la ciudad. Se ha convertido en una referencia de ubicación en la zona pese a la belleza que puede representar.

(Fotos: Andrea García)

