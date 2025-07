Dan revés a ley para castigar a violadores

Ganaron los prejuicios. El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe de Jesús Romo Cuéllar, logró postergar una reforma de Ley que pretendía sancionar a violadores de menores y adolescentes; el objetivo de ésta, era el de generar la figura específica (de castigo), para quien cometa el delito --poder sancionarlo--; sin embargo, el legislador que forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó el tema, argumentando que se fomentaba el aborto y pidió que se alargue su votación.

El hecho se efectuó a pesar de que la diputada priista, Roció Corona Nakamura, le intentó explicar lo extenso de la problemática, además de enfatizar que su iniciativa de ley no pretende eliminar figuras que ya existen en las normas, sino “llamar a las cosas por su nombre”. “Desde octubre del 2012, en Jalisco no existe el delito de violación, referido a menores, lo encubrimos bajo el eufemismo, para tamizarlo, para suavizarlo con la denominación de ‘abuso sexual’ infantil, en la norma vigente, el abuso sexual infantil tipifica como delito desde tocamiento, hasta caricias lascivas, hasta las más aberrantes violaciones sexuales en contra de niños (…) No se le da la magnitud de la gravedad de la violación, se minimiza la realidad, tenemos que poner en la mesa, el tema en justa dimensión”, aseguró la priista.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el delito de abuso sexual infantil ha ido en aumento en Jalisco, pasando de 727 casos en el 2014, a 838 en el 2015. Por lo anterior, Corona Nakamura, considera urgente atender el problema.MIEDO AL ABORTO

En específico, Romo Cuéllar le teme a que con dichas modificaciones se dé luz verde a la aplicación federal de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 con la que se pretende garantizar que las mujeres víctimas de una agresión sexual tengan el derecho a decidir sobre la Interrupción Legal de su Embarazo (ILE), por ello, el panista reiteró que esta iniciativa se deberá someter a un segundo análisis.

