Urge mano dura contra provocadores de incendios

Mientras no se castigue verdaderamente a los culpables de causar los incendios en los bosques las cosas no van a cambiar”, apuntó el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, al recordar la situación que atraviesan las reservas naturales de los municipios vecinos con quienes se solidarizó, y señaló que también están apoyando con elementos de Protección Civil y Bomberos para acabar con los siniestros.

El primer edil dijo que entre los incendios accidentales y los provocados, la ciudad ha enfrentado situaciones difíciles, de ahí el deber de apoyar a los municipios que tienen el grave problema de no contar con los mecanismos adecuados para vigilar bosques y reservas naturales y que son propensos a ser afectados de manera premeditada como las quemas de los últimos días.

“Existe la necesidad de apretar la vigilancia y sobretodo de ser más duros en el trabajo para deslindar responsabilidades en las investigaciones que se tienen que hacer, me parece que mientras no haya sanciones ejemplares, mientras no haya quién pague las consecuencias de actos inmorales como el de prenderle fuego a aéreas que son reservas naturales de la ciudad, pues el problema va a seguir presente, y es un asunto que recae en un ámbito de competencia que rebasa con mucho a los municipios”, apuntó.

Por último, Alfaro Ramírez, reiteró la necesidad de revisar los planes de contingencias por las lluvias, ya que con el desgaste de los bosques, la situación dijo, es ahora muy diferente, en el tema de posibles inundaciones, ya que al perderse la masa forestal se impiden los controles naturales del agua que al final terminan en Guadalajara.Anuncian mesas de trabajo para evitar incendios

Ante la necesidad de definir estrategias y buscar alternativas que contribuyan a evitar los incendios forestales en La Primavera, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Enrique Aubry, anunció el establecimiento de mesas de trabajo con diferentes instancias de gobierno, entre las que destacan, miembros del Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN), el Organismo Público Descentralizado de La Primavera, y la Dirección de ordenamiento territorial de los municipios circundantes.

El objetivo es, entre otras cosas, revisar el uso de suelo de los planes parciales alrededor de La Primavera y plantear usos de suelo de bajo impacto para que sean la transición del Área Natural Protegida y la metrópoli.

“Tenemos que buscar qué alternativas o cuidados especiales se le tiene que dar a esa zona (La Primavera), ver que por ejemplo, que se realicen actividades de bajo impacto como sería ecoturismo, viveros, zonas de educación ambiental, investigación, áreas verdes, etc”.

Por último, el legislador se pronunció porque se sancione con el mayor peso de la ley a quienes provocan los incendios para que se haga conciencia del daño que se causa.

