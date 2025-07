Esperanza detrás de una pérdida

A lo largo de su vida una persona experimentará todo tipo de pérdidas, desde la muerte de un ser querido, un trabajo, fortuna, una capacidad motora, posición económica y hasta una mascota, el duelo natural por el que atraviesa alguien suele ser corto y en general se supera de manera normal, pero para muchas otras personas esto no es así y requieren de ayuda especializada, lamentablemente cuando se recurre a ello, según estadísticas, ésta ya vivió 10 años con depresión, es decir, sin disfrutar la vida y con graves mermas en la salud y en lo económico.

Cabe destacar que dependerá de las prioridades e intereses del afectado y la relación con lo perdido, de ahí que no se le pueda restar importancia a la tristeza ocasionada por cualquier tipo de pérdida, incluso un niño pasa ocasionalmente por una situación que le pude afectar. Aquí lo importante es ayudar a estas personas a salir adelante con el duelo.

De acuerdo con expertos del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), de la Secretaría de Salud (SSJ), generalmente hay dos criterios para determinar cuando el proceso de duelo ya requiere de ayuda médica, y es algo que tiene que ver con la intensidad O con el tiempo, y también depende del tipo de pérdida. En el caso de la muerte de un ser querido se habla de que hay un periodo de seis meses en el que la persona va a recuperar su estilo de vida, sin embargo ésta podrá haber acudido al ritual religioso al que pertenezca, convivido y hablado con personas cercanas, pero si no pudo hacerlo y es incapaz de hablar y socializar en un periodo de 15 días, ya se puede hablar de la necesidad de apoyo profesional.

”Si hay incapacidad de asearse, de alimentarse, de salir de la habitación, por la pérdida de un ser querido es recomendable buscar ayuda”, apuntan especialistas.

CONSECUENCIAS

Cabe señalar que la depresión es incapacitante no solamente a nivel emocional sino físico, afecta la interacción con los integrantes de la familia, y de prolongarse se puede afectar a la salud, al no alimentarse como es debido, (no se duerme por las noches y dormita en el día) y termina por no rendir en el trabajo, lo que le impide crecimiento en una empresa, ser relegado o despedido.

Tan grave es la situación no solo para la persona, sino para todo el entorno, tan solo a nivel nacional se habla de que como consecuencia de de la depresión se pierden anualmente nueve mil millones de pesos por ausentismo laboral.

VARONES Y EL DUELO

Socialmente es más aceptado e incluso se crea una red de apoyo cuando la doliente es mujer, y es más común que una fémina pida ayuda en estos casos, no así los varones, a quienes socialmente se les pide y casi se les obliga a guardarse sus sentimientos.

El problema según expertos, es que terminan reprimiendo sus sentimientos o recurren al alcohol con los consecuentes daños que éste ocasiona, y que si es mal manejado, puede incluso pensar en querer morirse debido a que el alcohol deprime aun más los ánimos.

Vivir con depresión es vivir sin gozar la vida, afecta la vida social, laboral y sexual, por eso es importante tratarse. Jalisco cuenta con el Instituto Jalisciense de Salud mental en donde puede solicitarse ayuda, incluso por teléfono desde el 911 o al 3833 3838 y 018002274747.

ETAPAS DEL DUELO

- Negación

- Ira

- Negociación no esperanza

- Depresión

- Aceptación

CIFRA

9 Mil millonesde pesos se pierden anualmente en México como consecuencia de de la depresión derivada del duelo

