Tumban en Jalisco #SinVotoNoHayDinero

Debido a la falta de voluntad política. Ya no hay tiempo para que la Reforma Político Electoral (#SinVotoNoHayDinero) sea aplicable para los próximos comicios federales (elección de un nuevo presidente), sin embargo, el diputado independiente, promotor de dicha in incitativa, Pedro Kumamoto Aguilar asegura que en algunos estados, el paquete de reformas aún se podría aplicar.

El problema según Kumamoto, fue que los diputados simplemente se rehúsan a trabajar con el tema de la reducción presupuestal de aproximadamente 50 por ciento a los partidos políticos. A pesar de que en el discurso aseguraban estar a favor de dicha política de austeridad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), generaron un frente en común para evitar que la iniciativa del independiente pasé.

“Alcanzamos solamente en algunos congresos locales, pero en la federación no, tendríamos que terminarlo antes de que sea mayo, y yo no veo la disposición. Si ya estuvo en el orden del día en dos ocasiones y en las dos ocasiones pidieron más tiempo, pues me parecería algo atípico que sucediera, yo honestamente he perdido la credibilidad de las y los diputados que están en la Comisión de Puntos Constitucionales”, dijo.

EN JALISCO

En Jalisco aun hay salida. Aparentemente en la entidad sí hay un acuerdo entre las fracciones parlamentarias para aprobar una reforma político electoral acorde a las necesidades de #SinVotoNoHayDinero, sin embargo, aun no queda claro cuáles serían.

“La Reforma Electoral es importante que salga a la brevedad, yo estoy cierto que dentro de las próximas dos semanas lo estaremos discutiendo por lo menos en la Junta de Coordinación Política y, yo esperaría que eso ayudara a que por lo menos en la Comisión de Asuntos Electorales, quizás en la Comisión de Puntos Constitucionales o en la de Participación Ciudadana”, enfatiza.

Para el independiente, uno de los Estados con mayor avance en materia electoral es Nayarit, pues los ciudadanos tienen la oportunidad de votar directamente a sus regidores. En el paquete impulsado por él, pero en Jalisco, contempla principalmente la reelección de gobernador del Estado, la elección de regidores, y la reducción a las prerrogativas financieras de los partidos.

SE DESTAPA

Otro tema relevante para la agenda independiente, fue el no tan reciente destape del candidato Pedro Kumamoto Aguilar. Formalmente no había habido un posicionamiento directo por parte del legislador sobre sus pretensiones políticas rumbo al 2018, pero ahora, Kumamoto asegura que una de las probabilidades más latentes es la de ocupar una curul en San Lázaro.

“Como lo he mencionado, es una de las alternativas junto a la alcaldía de Zapopan, hay dos espacios, o son estos dos espacios. Yo lo que puedo decir es que tampoco es tan importante en dónde voy a estar yo, es más importante en dónde van a estar las baterías de las agendas que vamos a tener como organizaciones (…) esto no se trata de un personaje o el reflector a una persona, sino se trata de construir bases, no descarto un espacio federal”, finalizó.

FRASE

“Alcanzamos solamente en algunos congresos locales, pero en la federación no, tendríamos que terminarlo antes de que sea mayo, y yo no veo la disposición… honestamente he perdido la credibilidad de las y los diputados que están en la Comisión de Puntos Constitucionales”,Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado independiente en Jalisco

PARA SABER

La iniciativa busca modificar los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos, que especifican la fórmula para calcular el financiamiento que reciben al año los partidos. Para ello, se multiplica el total de ciudadanos en el padrón electoral por 47.47 pesos, que representa el 65% del valor de lo que era el salario mínimo. Con este esquema, los partidos nacionales recibirán este 2017, tres mil 940 millones de pesos.

