Diputados exigen cabeza de Almaguer

Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) creen que ya terminó el tiempo del Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez. Ahora el Centro de Readaptación Social de Puente Grande no sólo será famoso por la fuga de Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, sino también por la organización de fiestas y el autogobierno. Y tras la revelación de un vídeo dónde se pueden apreciar presos festejando en las instalaciones de dicho centro penitenciario, algunos legisladores exigen la renuncia del Fiscal y una averiguación a fondo sobre las narcofiestas.

De acuerdo con Saúl Galindo Plazola, el gobernador, Aristóteles Sandoval, debería estar solicitando la renuncia de Eduardo Almaguer. “Jalisco es también un Estado que tiene ese grave problema en sus cárceles, las autoridades de la Fiscalía decían en más de una ocasión que el problema no existía. Que ese era problema de Nuevo León, de Tamaulipas, de las penales del norte del país y hoy nos damos cuenta que tenemos un grave problema en Jalisco, que alguien de la Fiscalía no está haciendo su trabajo, los responsables del tema de reclusorios no están haciendo su trabajo (…) El gobernador debe pedir la renuncia del Fiscal, sin duda debe exigir una investigación a fondo, y debe incluso pedir a la Secretaría de Gobernación para que se haga una investigación de responsabilidad”.

Otro diputado al que le preocupó el tema, fue al líder del Partido Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, quien dijo que de momento no solicitará por parte de su bancada la renuncia formal del titular de la FGE, sino que propone se realice primero una investigación para determinar quién o quiénes son los responsables.

“No es el primer caso que se conoce del autogobierno y de las actividades que se dan en el penal. Han estado rebasados desde que yo me acuerdo, ese es el problema de nuestro sistema penitenciario, y evidentemente las autoridades que tienen facultad en ello deberían de estar pensando en cómo combatir ese problema que deriva en el delito de extorsión y otros más, si se quiere combatir pues hay que coartarles el manejo”, apuntó Ismael del Toro.FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN POR NARCOFIESTA

Durante una rueda de prensa realizada para ofrecer la versión oficial sobre los hechos, el Fiscal Eduardo Almaguer dijo que la reunión al interior del penal donde se ve a familiares de internos bebiendo y bailando con el grupo musical Los Buchones de Culiacán, incluso se aprecia al consuegro de “El Mencho” y quien controla el reclusorio, Antonio Herrera Ochoa, se realizó en noviembre de 2013, cuando Enrique Huerta fungía como jefe de Custodios y dos años antes de que él fuera nombrado titular de la dependencia.

“Esta administración estatal que entró en funciones en marzo de 2013, tuvo conocimiento de los excesos al interior del penal… Lo que es claro también... es el desorden, el desgobierno y el control de los grupos recluidos en esta prisión”.

Además, anunció la apertura de varias carpetas de investigación en contra del grupo musical por amenizar otras reuniones y contra el ex gobernador, Emilio González Márquez por manejos económicos al interior de Puente Grande.

“Tenemos elementos para abrir una investigación contra este grupo debido a la relación que tiene con algunos internos”.

Actualmente, Puente Grande cuenta con seis mil 213 presos.FRASE

“Más allá de estar pidiendo cabezas por hacer un tema político, más bien me concentraré en que nos estén dando información para que se actúe en consecuencia”

Ismael del Toro Castro

Líder del Partido Movimiento Ciudadano

