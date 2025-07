Registrados para titular del ITEI temen a Cynthia Cantero

Los aspirantes a representar el organismo de transparencia de Jalisco, temen que la actual titular, Cynthia Cantero Pacheco reciba ayuda política para perpetuar su estadía frente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITEI). Aseguran que el punto más débil de la convocatoria es la aplicación del examen puesto a que la presidenta podría ser beneficiada con un adelanto del mismo para mejorar las calificaciones.DE RELLENO

Otro de los temores al inscribirse es el de servir únicamente “como relleno”, los candidatos comentan que la falta de convocatoria responde a que los interesados no están dispuestos a ser utilizados para certificar la permanencia de Cantero Pacheco —Podrían decir que fue la mejor calificada entre 100 ó 200, pero respondería a que le filtraron el examen— (sic), aseguran.

“Siento desventaja porque ella tiene a la mano al Consejo Consultivo y puede haber filtración del examen que van a hacer porque ella estaría bien enterada de qué es lo que van hacer y qué es lo que van a preguntar, es injusto para los que no estamos dentro del sistema (…) Los que venimos de manera natural no tenemos esos privilegios que puede tener la actual comisionada presidenta. El punto más débil del sistema es el examen, también en cuanto a los requisitos que piden, creo que muy poca gente los cubre, pero donde yo me siento más desprotegidos es en el examen”, comentó Francisco, uno de los aspirantes.DIPUTADOS ASEGURAN IMPARCIALIDAD

Por su parte, el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, comentó que la Comisión de Transparencia del Legislativo tiene meses trabajando con el tema de la elección del comisionado presidente, y aseguró que por lo menos de su parte, no existen candidatos privilegiados o que vayan a recibir ayuda. Sobre el proceso dijo que él estará velando para que se respeten los procedimientos.

“Nosotros estamos haciendo la recepción de los documentos, evidentemente todo sellado y cerrado, al Consejo Consultivo del Itei que hará resguardo de estos documentos en COPARMEX el lugar que ellos designaron que iban a resguardar y que les prestarán las instalaciones adecuadas para cerciorarse de que ningún documento sea revisado, alterado o modificado, en ningún momento previo a la segunda etapa. La primera etapa será el 24 de mayo, la aplicación del examen y posteriormente de la aplicación, la revisión de calificaciones por parte de quienes estén interesados, y finalmente el fallo de quiénes pasaron el examen, después de ello, ahora sí se abren los paquetes para conocer quiénes son las personas que cumplen con el requisito”, explicó Kumamoto Aguilar.

El independiente reconoció finalmente errores en la pasada elección y asegura que ahora será importante que el Consejo Consultivo realice su trabajo de manera transparente para que no existan replicas del sistema como las hubo durante la designación de Cantero Pacheco.

“Estamos trabajando para que no se repitan los errores que se cometieron en la primera convocatoria, pero también hay que decirlo con claridad, hay una buena parte que le toca al Consejo Consultivo del Itei en donde la Comisión no debe de interferir porque el Consejo Consultivo debe de tener total y completa autonomía”, puntualizó.

Al cierre de la edición se habían registrado 19 aspirantes a ocupar el cargo de comisionado presidente y cinco más como observadores del proceso, sus nombres están visibles a través del sitio web del Congreso de Jalisco.

