Bienestar animal, importante para los mexicanos

De acuerdo con un estudio realizado por los investigadores Miranda-de la Lama, Estévez-Moreno, Sepúlveda, Estrada-Chavero, Rayas-Amor, Villarroel y María de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por el departamento de Ciencias de la Alimentación, los consumidores mexicanos están interesados ​​en el bienestar de los animales de granja y sus implicaciones éticas, sociológicas y económicas. Esta tendencia es más evidente en las mujeres y con mayor educación.

De manera informal, ya sabíamos que en los valores de los mexicanos está cada vez más presente la consideración hacia los animales gracias a las claras manifestaciones de repudio hacia el maltrato animal. Sin embargo, resulta destacable que el consumidor entienda el poder de sus decisiones y la posibilidad de cambiar las condiciones en que son criados, mantenidos y sacrificados los animales considerados de abasto.

Una de los puntos claves que muestra este estudio es revelar que los consumidores exigen más información y más regulaciones sobre el bienestar de los animales. Es decir, queremos certificaciones, campañas, información en las etiquetas y compromisos corporativos que nos informen para elegir a favor de los animales.

Un ejemplo claro es la procedencia del huevo. Si bien existen diferentes clasificaciones del huevo que definen las condiciones en las que viven las gallinas que los ponen, los productores ocultan la forma en la que los producen. Es decir, mucha gente aún no sabe que más del 90% del huevo mexicano proviene del brutal sistema de jaulas de batería y mientras las empresas no exijan a los productores un cambio, no existirán opciones para el consumidor ni para los animales.

Los mexicanos queremos que la información respecto a la procedencia de sus alimentos, en relación al bienestar animal sea clara, reconocible, fácil de encontrar en el producto y sobre todo que sea confiable, preferentemente con una certificación. También esperamos que las compañías tomen decisiones acorde. Los productos que provienen de sistemas en los que se les impide a los animales expresar sus comportamientos naturales, que sean abusivos y crueles, deben ser repudiados.

Exigimos que las compañías manden a los productores un claro mensaje a nombre de todos los consumidores: queremos acabar con el maltrato animal y queremos inversiones en tecnologías que erradiquen su sufrimiento.

La cuestión es que mientras no existan sistemas transparentes de información para la toma de decisiones de los consumidores, las organizaciones civiles serán quienes muestren la realidad detrás de cada producto que esconda maltrato animal.

El estudio menciona que “es posible que el aumento de la exposición a estilos de vida y medios de comunicación internacionales, el acceso a tecnologías de información y telecomunicaciones actualizadas frecuentemente, hayan globalizado las preocupaciones socio-éticas, incluido el bienestar de los animales”, en lo cual estamos totalmente de acuerdo.

Igualdad Animal está decidida a informarle a los consumidores a través de investigaciones, campañas electrónicas, mediáticas y presenciales, no solo la procedencia de los alimentos sino a explicarles que la compañía a la que le compran regularmente ha decidido no pronunciarse contra con el maltrato animal.

Este es el caso de Soriana, empresa que se ha negado a dejar de vender huevo procedente de gallinas padeciendo en jaulas. Esta semana, voluntarios de todo el país han repartido folletos informativos en toda la República Mexicana afuera de los establecimientos de la importante cadena de supermercados para que cada cliente sepa que puede unirse a las miles de personas que tras asombrarse de que en pleno siglo XXI empresas de ese calibre sigan siendo cómplices de maltrato animal, exigen un posicionamiento favorable para los animales.

Si tú estás interesado en formar parte de las personas que activamente actúan para cambiar la vida de los animales, puedes unirte a ProtectoresAnimales.mx y si quieres conocer lo que hay detrás de los huevos provenientes de jaula de batería como los que vende Soriana puedes ingresar a CrueldadAnimales.mx/Soriana y firmar para exigir una respuesta.

