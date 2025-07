Pagarán por prueba de control para policías

Durante la sesión del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara, se autorizó la inversión de dos millones de pesos en las pruebas de control y confianza que se aplicarán a 460 elementos en activo y a 180 de nuevo ingreso.

Cada una de las pruebas cuesta alrededor de tres mil 800 pesos, en total, será una inversión de dos millones 432 mil pesos destinados para exámenes de 460 evaluaciones de permanencia y 180 de nuevo ingreso.

Pese a que las pruebas de control y confianza las lleva a cabo la Fiscalía General de Estado, es una empresa privada las que las realiza, de ahí que los ayuntamientos tengan que pagar por dicho trámite.

RETIRAN LICITACIÓN POR FALTA DE TRÁMITE

Durante la misma sesión se anunció el retiro de licitación de la compra de uniformes para los policías debido a que no contaban con el dictamen correspondiente porque el personal de la dependencia no lo envió a tiempo, por ello no se puedo realizar la evaluación correspondiente.

Entre los temas pendientes destaca la adquisición de chalecos antibalas para mujeres policías, los cuales tendrán características acorde a sus necesidades corporales; sin embargo, la compra se encuentran en proceso de análisis al igual que las empresas interesadas en proveerlos.

