Recaudan fondos para salvar a Amayrani

Con apenas cinco años de edad, la pequeña Amayrani Noelia Rivera Arias, ha tenido que soportar cuatro cirugías de vida o muerte, pero ahora a punto de cumplir seis años se enfrenta a una quinta, obligatoria, que de no hacerla su esperanza de vida es apenas de un mes.

La pequeña Amayrani Rivera necesita una quinta cirugía en la que le trasplantarán un hígado y le realizarán un injerto de intestino, necesarios ambos procedimientos para poder sobrevivir, pero no significa que con ello esté libre de futuras intervenciones, pues además requiere un trasplante de bazo y páncreas para alcanzar una mejor calidad de vida.

AYUDA ECONÓMICA

Para el inmediato procedimiento de hígado e injerto de intestino se requieren un millón 742 mil pesos, por lo que la familia de Amayrani Rivera Arias llevan a cabo diversas actividades y promociones en medios de comunicación y redes sociales, ayer domingo asistieron a las inmediaciones de Avenida Chapultepec para llevar a cabo un boteo para recolectar fondos, se informó que de 9:00 a 14:00 horas se recaudaron casi 12 mil pesos.

"Muchas gracias!!!! Este ejército cada vez más fuerte, su apoyo incondicional, no hay palabras... Peso a peso, vamos a llegar. Y vamos camino a otro evento.... El tiempo no espera, la fe es más grande (sic)", expresó su madre a través de redes sociales, de dónde han surgido las convocatorias para ayudar.

CRECIMIENTO CON DIFICULTADES

Amayrani Rivera Arias nació el 26 de julio de 2011 en Ciudad Obregón, Sonora; el parto y su crecimiento se mantuvo dentro de los estándares normales hasta que cumplió los 18 meses de vida, su madre Brenda Espinoza, notó que su estomago comenzó a inflamarse, por lo que asistió en diversas ocasiones a revisión médica sin encontrar la causa, hasta que se dio el diagnóstico acertado: un tumor crecía en su sistema renal.

Así al cumplir apenas año y medio de vida tuvo que entrar a cirugía para salvar la vida, la primera de ellas. Al salir se aseguraba que había sido extirpado con éxito, pero lamentablemente no fue así, las complicaciones vinieron de nueva cuenta.

Un vomito incesante se convirtió en hemorragia. Fue necesario realizar otra intervención quirúrgica, pero en esta ocasión según cuenta su familia no tuvo éxito, las evacuaciones y vómitos con sangre no cesaron, al grado de perder la esperanza médica de alguna recuperación, sin embargo, su madre no permitió que eso pasara y decidió intentar (como hasta ahora lo hace) otras opciones para agotar todos los recursos, por lo que decidió venir de Ciudad Obregón a Guadalajara, al Centro Médico de Occidente donde es tratada.

VIDA CONTRARRELOJ

La pequeña Amayrani Rivera Arias será intervenida en el Hospital San Javier una vez que se reúnan los fondos, pero el tiempo apremia, por lo que se pone a disposición de todos los que deseen ayudar en este caso las siguientes cuentas para su ayuda:

Cuenta Bancomer 2886534937

Clave Interbancaria 01232002886534937

Depósito en tiendas Oxxo: 4152313247129294 a nombre de Brenda Lizeth Arias Espinosa.

A través de la página de Facebook "Todos con Amayrani" se pueden conocer las actividades que se realizarán en los siguientes días para continuar con la colecta de fondos, donde además se pide ayuda voluntaria para llevarlas a cabo.

CIFRA

Un Millón 742 mil pesosse requieren de manera urgente para la cirugía de hígado e injerto de intestino

