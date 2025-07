Consulta de ciclovía debe incluir a todos

“Si se hace una consulta se debe incluir a toda la ciudad, porque (la ciclovía) es de interés general, es un interés público, no nada más de algunos vecinos. Las calles las usamos todos, no importa si vives aquí o no; todos usamos estas calles”, señaló el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, respecto a la consulta que algunos activistas impulsan para desarticular esta vía ubicada sobre Boulevard Marcelino García Barragán.

“Me preocupa que haya quienes a estas alturas quieran discutir sobre si Guadalajara necesita seguir impulsando la movilidad no motorizada, yo creo que lo que está en juego es el futuro de la ciudad, Guadalajara no aguanta más coches, vamos a tronar a la ciudad, me preocupa que se quiera discutir sobre el tema porque no es un asunto de interés individual sino colectivo”, dijo el edil al remarcar la necesidad de que todos opinen sobre el tema y mientras tanto, deban esperar a que el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) tome la decisión al respecto, ya que sería terrible que la consulta se haga solo en un grupo o colonia, sobre todo porque entre quienes la impulsan hay personas con intereses políticos.

RECLAMO

Por su parte, grupos de ciclistas reclamaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a través de una queja, por la intención de grupos de colonos de diferentes zonas, de evitar las ciclovías. Los que utilizan la bicicleta como medio de transporte, señalan que no se puede poner a consulta, algo que se ha ganado como un derecho ciudadano. Además de ello, la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco contempla que las nuevas obras y las remodelaciones de áreas incluyan espacios de tránsito para todos.

ESTACIONAMIENTO DE MEXICALTZINGO

Respecto al proyecto para construir un estacionamiento subterráneo en la plaza de Mexicaltzingo, Enrique Alfaro aseguró que éste no se realizará sin consenso de los vecinos. “Estamos haciendo obras para dejarle un mejor futuro a Guadalajara”.

Eso sí, dijo que primero les tienen que dar oportunidad de explicarles a los vecinos lo que ahí se va a realizar, aunque dejó claro que tampoco se prestará a chantajes.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .