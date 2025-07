Marchan en su día maestros en Jalisco

Cientos de profesores, miembros del Frente Magisterial de Jalisco (FMJ) organizaron movilizaciones por todo el Estado para protestar en contra de la Reforma Educativa justo en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, en está ocasión, el sector médico se unió.

El primer acto fue el del bloqueo de la caseta de cobro que conecta Guadalajara con el municipio de Tequila, en donde un contingente de aproximadamente 30 maestros liberaron las plumillas con las que el Estado realiza el cobro por peaje. Al transcurrir dos horas, elementos de la Policía Federal enfrentaron a los manifestantes para que las casetas pudieran continuar cobrando. No hubo detenciones, ni heridos.

Posteriormente, otro grupo (donde el sector médico se había aliado) se organizó para presentar las quejas afuera del Teatro Degollado en donde el gobernador Aristóteles Sandoval preparaba el discurso de felicitaciones por el Día del Maestro. Finalmente, un cerco metálico de más de 50 pasos protegió a los asistentes de dicho evento, y las quejas quedaron sólo en discurso. Nadie salió a hablar con ellos.

“Nos recibieron con vallas y policías. Impidiendo que podamos acercamos a este acto público del Gobierno del Estado, supuestamente celebrando el 15 de mayo el Día del Maestro, no hay respuesta, no nos han recibido y no nos atenderán por ahora. Junto con el magisterio hay otros grupos que estamos organizando la resistencia civil pacífica y parte de esa lucha es la toma de casetas para pedir a la sociedad a que se sume no pagando el peaje”, comentó Florentino Beltrán, líder magisterial.

Además de las protestas, los docentes entregaron volantes para socializar el problema con la educación de la entidad y las violaciones laborales de las que son víctimas. Comentan que con la Reforma Educativa el Estado se deslinda de la responsabilidad que tiene respecto a la inversión en el sector, y que dicho compromiso se estipula en el artículo tercero de la Carta Magna.

“Estaremos esperando a ver si alguien nos da respuesta, planteamos la necesidad de una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado para tratar también los problemas de la Secretaría de Salud y del magisterio, había un acuerdo con el secretario de Salud que no se cumplió y por eso hoy nos acompañan los compañeros médicos”, finalizó Beltrán.

