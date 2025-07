Renuevan permisos de bares ruidosos

A pesar de las múltiples quejas por ruido, los ayuntamientos que circundan el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) renuevan permisos a locales que han sido denunciados por ruidosos. Ante el hecho, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Augusto Valencia López y un colectivo denominado Cruzada contra el ruido, presentarán una iniciativa de ley que pretenderá regular la contaminación auditiva, multar a los que incurran en violentar el silencio y generar un mecanismo de control para que las autoridades comiencen un registro de los comercios más dañinos.

Al respecto, Valencia López habló de la pertinencia de coordinar las acciones de gobierno a favor de un ambiente auditivo sano, a nivel estatal, la Ley de Equilibrio Ecológico debe modificarse para hacerla más eficiente y darle a los ayuntamientos mayores herramientas normativas.

“Queremos poner en la agenda pública un tema que nos preocupa mucho y nos genera dificultad para vivir de manera tranquila, porque en Jalisco no se respeta el derecho a la salud ni al medio ambiente sano (…) En muchas ocasiones no se aplican los mecanismos de control y los ciudadanos siguen padeciendo el ruido. Estaremos tratando de homologar los reglamentos reformando la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico”, dijo Valencia.

LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS

En México, la NOM-081-SEMARNAT de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicta -desde el 2013- que los límites máximos permitidos en zonas residenciales son de 50 por el día y 55 decibeles por la noche, en industriales y comerciales son de 65 por el día y 68 por la noche; en escuelas de 55 durante el juego; y ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento se da permiso por 4 horas con 100 decibeles.

SIN SEGUIMIENTO A RUIDOSOS

El problema con las denuncias por ruido (por ahora) se enfoca únicamente a la acción, es decir, se llega a sancionar a los comercios, pero después no existe un seguimiento por parte de las autoridades. De acuerdo con una integrante del Colectivo Cruzada contra el Ruido, incluso se tiene conocimiento de lugares sancionados por incurrir en la perturbación del sonido que logran renovar sus licencias para reabrir.

Tan sólo en el AMG, aproximadamente 7 de cada 10 personas están expuesta a altos niveles de contaminación acústica provocados por ruido de bares, fiestas, antros, conciertos, por el tránsito de automóviles y por talleres manufactureros.

VEN DÉBIL LA PROPUESTA

Sin embargo, para la académica especializada en contaminación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Martha Georgina Orozco Medina, la propuesta del diputado emeceísta aún es débil. La especialista con más de 20 años de carrera de investigación en materia de ruido, aseguró que el problema va más allá del desconocimiento.

Dijo que los estudios que muestran mapas de ruidos fueron presentados en pasadas legislaturas, y enfatizó el problema en la falta de acción de las autoridades al ignorar un sistema de monitoreo integral.

“Se puede decir que es un poco débil, una postura en que un gobierno se ocupa primordialmente de legislar y las otras esferas de gobierno no se ocupen del monitoreo, no denostó que sea muy interesante que tengamos una aplicación móvil, pero esa aplicación es un tanto tan oficial como pudiéramos tener un monitoreo a un nivel más sólido, robusto y que nos sigue en la postura de otras grandes ciudades (…) Que sepan que también desde la universidad nos unimos a esta iniciativa en cuanto a lo que nosotros sabemos hacer, insistir en que Guadalajara no puede meramente un monitoreo nada más físico o químico, sino a nivel atmosférico que no es tomado en cuenta, y eso nos parece lamentable”, finalizó Orozco Medina.

DATOS

-Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es considerado el factor más perjudicial para la salud, sólo después de la contaminación del aire.

-La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió los límites de decibeles en la Norma 081, sin embargo, éstos en muchas ocasiones no se respetan.

PARA SABER

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) explica (según su estudio del 2013) que vivir en zonas donde los niveles rebasan los 50 decibeles ocasiona irritabilidad; 55 provoca malestar fuerte y 65 decibeles genera estrés.

