Capacitan a 200 policías tapatíos

Alrededor de 200 policías de Guadalajara fueron capacitados como parte de las estrategias ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

El curso "Primer Respondiente y Cadena de Custodia", organizado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisaría tapatía, e impartido por el perito en Criminalística de la PGR, Arturo Víctor Quiroz Rodríguez, así como por el licenciado en Derecho, Nicolás Coronel España, les permitirá a los uniformados tener un mayor control en el tema y puedan realizar su labor de la mejor manera e impedir que quienes incurran en algún acto delictivo, no puedan ser liberados y se les sancione conforme a la ley.

"Es una oportunidad de abrir nuevos caminos de intercambio, de apoyo interinstitucional con la PGR. Tenemos todavía campos de oportunidad muy importantes en la formación como primeros respondientes, es así que se abrió la puerta para que esta oportunidad fuera aprovechada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara", apuntó el Comisario, Salvador Caro Cabrera.

Por su parte, el delegado de la PGR, Jaime Rodríguez Aguilar, dijo que la capacitación es importante para que los oficiales realicen su labor de la mejor manera y que por medio de la justicia, quienes incurran en algún delito puedan ser sancionados conforme marca la ley.

"Los actores más importantes en este sistema son ustedes, no lo es tanto el Ministerio Público, no lo es tanto los jueces, no es nadie más que precisamente los primeros respondientes. Lo que hagamos bien desde el principio, terminará lo que hagamos mal, les dará la salida a los delincuentes. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, bien saldrá, podemos castigar debidamente a la delincuencia".

El curso tuvo como objetivo homologar las actuaciones de los policías, los ministerios públicos y las instancias federales de seguridad pública, relativas a la cadena de custodia; establecer los tramos de control de las policías, fuerzas armadas y servicios periciales durante la cadena de custodia, así como definir las acciones para la protección y preservación de los indicios o elementos probatorios.

"Lo que hagan ustedes nos permitirá a que nosotros lleguemos logremos una sentencia condenatoria en contra de una persona que ha transgredido la ley o que, como el mismo sistema lo permite, lleguemos a un medio alterno de solución",Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado en Jalisco de la PGR

