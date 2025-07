Igualdad en Jalisco se queda en el discurso

Setenta leyes de Jalisco se encuentran en desacato jurídico nacional, y tras más de seis años de lucha por la igualdad a través de exhortos y peticiones, ninguna fracción del Congreso local ha garantizado los derechos para la comunidad LGBTTTIQ.

Los diputados se pronuncian a favor de la igualdad, pero no la garantizan. Esa es la realidad de las organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos (DD.HH) de la comunidad diversa como la de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise, A.C).

Ante la falta de acción de las autoridades, las ONG’s han tenido que recurrir a instancias federales para que a través de la figura del amparo, se les garanticen sus derechos. El primero de ellos en el tema de adopción que está por ocurrir, y al respecto, en Codise contaron para La Crónica de Hoy Jalisco ¿cómo van? y ¿cuáles serán los caminos a tomar?

“Este será el primer caso de amparo (para registrar a un niño que nació en familia homoparental) que se dé en Jalisco, ya que por cuestiones externas no se ha podido dar seguimiento a otros, la primera vez que quisimos dar seguimiento a un caso, el propio Registro Civil presionó a las madres para que registraran a la niña como madre soltera debido a que una de ellas estaba en riesgo de perder su empleo. Los registros civiles no están preparados para hacer cumplir la ley”, aseveró Leonardo Espinoza Gómez, presidente de Codise.

La numeralia de familias homoparentales en Jalisco de la que tiene registro Codise es más grande de lo ya comentado por otras organizaciones. Ellos aseguran que la entidad cuenta con 600 familias diversas, de las cuales, 300 decidieron realizar su trámite de nupcias en otros estados debido a la discriminación y que de esas 300, 10 ya tienen hijos.

“Actualmente hay más de 10 casos en donde los niños no han sido registrados, es decir, 10 niños en estado de indefensión total del Estado por no poder contar con un acta de nacimiento —Real—. (…) En Jalisco hay más de 600 (familias homoparentales) que han decidido contraer matrimonio en la entidad o fuera de ella, de esas, son 300 las familias que decidieron irse a otros estados para registrar a sus hijos. Actualmente hay 10 familias que tienen a su hijo en la indefensión total y de esos 10, a penas vamos a comenzar con el primer amparo”, comentó Jaime Cobían Zamora, representante de Codise.

“LA HIPOCRESIA TAMBIÉN ES DE LA CEDHJ”

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), son las organizaciones gubernamentales más señaladas por omisas según lo manifestado por Codise, y es que a pesar de que tienen las quejas de lo que pasa, dichos organismos no reportan avances en su trabajo por disminuir los casos de violación a los derechos de las personas con diferentes preferencias sexuales.

“La organización gubernamental más sumisa es el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado, en donde lamentablemente el año pasado hubo manifestaciones en contra de los derechos de los homosexuales y lo único que hicieron fue ser mediadores (…) El problema con las autoridades es que no hay ninguna sanción, ellos bien pueden malversar fondos y no hay sanción, ese es el problema en nuestro Estado, que vivimos en total impunidad, es como en el caso del VIH ¿Cuántas autoridades estuvieron en contra de la repartición de condones? y no hubo ninguna sanción. Esa es una doble moral que tienen todos los partidos”, finalizó Cobían Zamora.

