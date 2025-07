Preocupante, próxima elección de ombudsman

El Ombudsman de Jalisco es el más caro del país. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián recibe un millón 810 mil pesos anuales, y para algunas agrupaciones civiles, no los vale. Desde que Álvarez Cibrián tomó el cargo frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) hace 10 años, el organismo ha recibido 137 mil quejas, de las cuales, según lo apunto el investigador Darwin Franco Migues, menos del uno por ciento concluyen en una sanción para las autoridades.

Académicos como Franco y colectivos defensores de Derechos Humanos (DD.HH), llevaron ante la audiencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las principales preocupaciones que aquejan a la sociedad civil organizada ante la próxima elección del Ombudsman.

“La idea de platicar con ustedes (los estudiantes) es que estamos a nada de iniciar un nuevo proceso para la elección de un Ombudsman ¿Qué es un Ombudsman?, es aquella persona que estaría encargada de tutelar que nuestros derechos humanos no sean violentados, derechos humanos a partir de una transgresión que en este caso ‘hiciera una autoridad’, eso hay que enfatizarlo (…) Este señor (Felipe de Jesús) del año 2007 a la fecha, han recibido 137 mil 853 quejas en la Comisión, pero sólo se han emitido 416 recomendaciones, es decir, si uno hace rápidamente una regla de tres, poco menos del uno por ciento de todas las quejas que nosotros como ciudadanos fuimos a manifestar una violación a un derecho humano, fueron o terminaron en una recomendación”, comentó Franco Migues,

Además, el académico instó a los asistentes a reflexionar sobre la necesidad de apoyar una elección transparente para el próximo titular de la CEDHJ. Pidió pensar en un escenario para Jalisco con otros 10 años bajo las mismas condiciones que dejará Álvarez Cibrián.

Otra de las preocupaciones que tiene Jalisco por recibir a un titular de Derechos Humanos que tenga perspectiva de género. La activista Citlali Murillo Cortés, advirtió que ante el apabullante crecimiento de crímenes machistas, Jalisco urge de un titular de la Comisión que posea una intachable perspectiva de género, de lo contrario, se continuaría violentando a las víctimas de la violencia sin ninguna sanción para los agresores.

“Entre 2012 y 2014, la taza de feminicidios creció cinco veces. Pasó de 2.4 a 2.8 por cada 100 mil mujeres, el Estado de México es uno de los nuevos focos rojos, según el Observatorio Ciudadano del Feminicidio del 2012 al 2013, unas mil 179 mujeres fueron asesinadas y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de entre 15 y 17 años, algunas de ellas encontradas en la cloaca con claros signos de tortura sexual”, explicó la activista.

Si bien esas cifras miden comportamientos de estados con crecimientos exponenciales los cuales no siempre aplican en nuestras localidades, la especialista en materia de género argumentó que el crecimiento de las agresiones no respeta espacios. Además, ejemplificó la problemática nacional con una analogía estremecedora de lo que ocurriría si ella fuera violada dentro del Centro Universitario en donde se realizó la ponencia.

“Si a mí me violan saliendo de aquí y me ven cómo estoy vestida ¿Qué van a decir? Creen que van a decir —Ah, es que hacía mucho calor—, no, claro que no, de ese tamaño es la vulnerabilidad de las mujeres. Y en el tema de Derechos Humanos me parece que no sólo tenemos que ponernos las pilas. Si yo digo nos matan, nos violan ¿los hombres qué dicen? las violamos y las matamos, es por eso que el nuevo o nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga una perspectiva de género impecable”, puntualizó Citlali Murillo Cortés.Exhortará Gdl al Congreso una elección transparente

La regidora María Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género en Guadalajara, dio a conocer una iniciativa que será presentada en la próxima Sesión Ordinaria en la que el Ayuntamiento exhortará al Congreso para que el próximo proceso de elección de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se realice con plena legitimidad y apegado a los principios de máxima publicidad, legalidad, transparencia, participación social, rendición de cuentas y al margen de intereses de partidos políticos.

La iniciativa con carácter de dictamen invita a la población a informarse de los requisitos para dicho cargo y será presentada en conjunto por el alcalde, Enrique Alfaro, y los regidores Morfín Otero, Juan Francisco Ramírez, Sergio Otal Lobo y Alfonso Petersen.

Morfín Otero advirtió que el Legislativo “tiene hoy la enorme responsabilidad y el gran privilegio de dotar al pueblo de Jalisco de una persona con excelentes cualidades para ser su defensora”, de no hacerlo así, dijo, el Congreso podría ser sujeto de una pérdida de credibilidad ciudadana en sus deliberaciones y propiciará un alto costo político por la merma de confianza que pueda derivar de un actuar contrario al interés general de la población.

"La persona que sea nombrada en este momento va a tener una tarea muy ardua y necesita un gran arropamiento, un gran acompañamiento de parte de la sociedad civil, de la academia, de expertos, de activistas y de instituciones; una gran convicción democrática de que su voz debe ser fuerte", finalizó.

De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley de la CEDHJ, los requisitos para aspirar al cargo de Ombudsman y participar en su próximo proceso de elección son:

● Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

● Ser originario de Jalisco o haber residido en él durante los últimos cinco años;

● No haber desempeñado cargo dentro de la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos últimos años anteriores al día de la designación;

● Tener cuando menos 35 años de edad al día de su nombramiento;

● No haber sido condenado por delito doloso, ni haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y protección de los derechos humanos;

● Tener título preferentemente de abogado o licenciado en derecho o, en su caso, de carrera afín con conocimientos suficientes en materia de derechos humanos y del sistema jurídico normativo vigente en el estado de Jalisco;

● Gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y capacidad; y

● No ser dirigente de ningún partido político o agrupación política, cuando menos cinco años antes a la fecha de su elección.

