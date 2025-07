Sin convocatoria para elegir al ombudsman

A más tardar, el primero de agosto deberá tomar protesta el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, y a la fecha, los diputados del Congreso continúan sin emitir la convocatoria para que los interesados en ocupar el cargo puedan postularse.

Agrupaciones de la sociedad civil se encuentran preocupadas de que los diputados opten por dejar pasar el tiempo y no se ejecuten los plazos estipulados en ley (como ya pasó anteriormente), y por consecuente, anunciaron mediante un pronunciamiento, que inician con el proyecto de recaudación de firmas que tendrá como fin, increpar a los legisladores a que emitan dicha convocatoria.

“Jalisco vive una cruda crisis de Derechos Humanos: se activó la alerta de género por la violencia que reciben las mujeres por el simple hecho de ser mujer, es el segundo estado con el mayor número de desaparecidos, los inmigrantes no son tratados con dignidad humana, etc. (…) No podemos tener a un(a) presidente de la CEDHJ que persiga una carrera política, o que sea una cuota de los partidos para acomodar a su gente. Queremos tener a un(a) defensor(a) que esté a la altura de nuestros derechos”, cita el documento.

Como parte del proyecto de difusión, los organismos firmantes (Tómala, CLADEM, AMEDI, Coleta, FADIS) iniciaron también una campaña vía redes sociales titulada: Por un(a) defensor(a) a la altura de nuestros derechos. Y a través del lenguaje audiovisual intentan informar de las irregularidades que ellos perciben en el proceso.

Lo más preocupante hasta el momento, es que sólo faltan 62 días para que el proceso de selección inicie, y las diputadas encargadas de ello, Kehila Ku Escalante y María del Refugio Ruíz Moreno, aún no tienen lista la propuesta con la que pretenden mejorar el nombramiento del ombudsman.

DATO

El nuevo titular de la CEDHJ, tendrá que tomar posesión el próximo primero de agosto del presente año y será por un periodo de cinco años.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .