Rechazan tarifas de estacionómetros

Usuarios de servicio de estacionamiento en la vía pública, se mostraron recelosos con la propuesta hecha recientemente por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez para el cobro del mismo, el cual consiste en una tarifa dinámica que comenzará en 8.50 pesos hasta llegar a los 14.

Aseguran además, que aunque en apariencia la tarifa suena menor, al final del día estarán pagando mucho más que con la anterior, y señalaron la necesidad de revisar el sistema, pues los únicos perjudicados serán ellos.

“De entrada suena muy bien, eso del seguro y de encontrar lugar rápidamente, pero es como si te estuvieran cobrando todo eso, pues nadie se estaciona solo una hora en un solo lugar, y si como yo vienen al Centro a trabajar, pues imagínate cuánto voy a terminar pagando”, señaló Gregorio, trabajador de una tienda comercial quien antes pagaba en promedio de 80 pesos al día, con esa tarifa que entraría en vigor el próximo mes de junio en cinco zonas de la ciudad, estaría gastando por nueve horas cerca de 105 pesos.

“Yo no entiendo muy bien, ¿qué quieren que nos estemos moviendo cada hora de lugar para poder pagar menos? Eso no creo que lo haga nadie, y si así fuera imagínate la contaminación de estar moviendo todos esos carros del lugar, uno quiere venir al Centro, estacionarse y no tener que andar con el pendiente de que si ni me voy en una hora me van a cobrar más, eso es absurdo”, apuntó Felipe Rodríguez.

DESCONOCEN OPERACIÓN

Interrogados en diferentes puntos de la ciudad, los usuarios, en su mayoría dijeron desconocer la forma como operará el programa denominado “Bien Estacionado”, pero al hablar de los precios, coincidieron en que les saldrá más caro.

“Nos ponen más servicios pero nos cobran más, qué necesidad”, señaló uno de los encuestados, quien dijo que solo piensan en los jóvenes “que le saben más a eso de la tecnología, y luego salen con que esto se hace en otros países, el problema es que este país es muy diferente al nuestro y en eso no piensan”, finalizó.

DATO

A través de laapp, los ciudadanos podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de cajones en cada zona.

ETAPAS DEL PROGRAMA

18 de mayo arrancará con la socialización y comunicación

29 de mayo socialización e incorporación de negocios

15 de junio inicio de la operación, primera fase (5 zonas)

15 de agosto inicio de operación, segunda fase (resto de las zonas reguladas)

