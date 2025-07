Reforma Electoral en manos del PRI y MC

Debido a la falta de consensos entre las fuerzas políticas del Congreso de Jalisco, a los legisladores les queda muy poco tiempo para que los municipios puedan aprobar la Reforma Político Electoral en los respectivos municipios. Y los diputados, horas antes de dar por iniciada la sesión ordinaria destinada para ese fin, no habían sido capaces ni de generar un acuerdo común.

Meses y meses de trabajo legislativo fueron desperdiciados al momento de las negociaciones, y es que por ejemplo, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry, de última hora se negaba a arriesgar la pérdida de un diputado plurinominal que la nueva Reforma solicita.

Por otra parte, el emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Contreras Zepeda, dijo desconocer el motivo de los desacuerdos, no obstante, sí reconoció que el proyecto de ley que pretende regular el financiamiento público que reciben los partidos políticos ha dado debates duros, principalmente entre Acción Nacional. El priista ejemplificó con la propuesta de su partido, la cual pugna por la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos en años no electorales y contraviene con la propuesta del PAN.

Sobre el tema, Miguel Ángel Monraz Ibarra coordinador de Acción Nacional en el Congreso, aseguró que el debate lo tienen captado entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. Y arremetió en contra de la propuesta priista de eliminación presupuestal. Asegura que los partidos políticos requieren dicho recurso.

“Nosotros hemos dicho que han habido propuestas que en su momento fueron más utilizadas para desviar la atención en un momento complicado como lo era el aumento del IEPS, el aumento de las gasolinas a finales del año pasado y principios de éste. Al final de cuentas entendemos todos que los partidos políticos deben existir, que la misma Constitución, en el mismo órgano electoral, tienen una serie de actividades que para efectuarlas debe tener recursos, si reduces los recursos a partidos políticos tendrás que dar la oportunidad de hacer uso de recurso privado como sucede en muchas otras partes del mundo”, aseveró.

KUMAMOTO CONDICIONA SU VOTO

Hasta el cierre de esta edición, los diputados continuaban sin siquiera saber si habría una segunda reunión entre coordinadores. Y el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, comentó que para cerrar la jornada legislativa que ya cumplía cinco horas, aun carecían de información, y lo relacionó (al igual que Monraz) con el acaparamiento de las dos fuerzas mayoritarias del Legislativo.

“Lo que hemos trabajado es en poner pisos mínimos al respecto de que se tiene que bajar el financiamiento público para los partidos políticos, se ha planteado que se tienen que bajar regidurías, pero nosotros también tenemos otros temas importantes que son que las regidurías dejen de ser plurinominales y que sean electas por el voto de la gente (…) Hay que decirlo con claridad, esta discusión ha sido muy cerrada, en algunos momentos hemos sido convocados, pero en otras, el gobierno del Estado y MC son los que terminan platicando y planteando las cosas, entonces yo sí creo que lo que nos hace falta es sentarnos”, apuntó.

Recién iniciada la sesión, Kumamoto Aguilar adelantó que de no promover una reforma que reduzca el financiamiento público de manera sustancial, su voto sería en contra. Además, pidió a sus homólogos que se hagan responsables por la decisión que estaban a punto de tomar, pues dijo que él y su equipo ya habían trabajado con el resto de los congresistas un proyecto de ley que tardó más de cuatro meses en pulirse y a última hora, algunos recularon.

“Yo espero que no sea una reforma light, pero no puedo decir que no lo será. De nuestra parte hemos hecho todo lo posible, nosotros hicimos una propuesta de Reforma Político Electoral que ya lleva varios meses, una reforma con muchos elementos de trabajo, una reforma que planteaba segunda vuelta, reducción a los partidos, que los regidores no sean plurinominales, variedad horizontal, entonces yo creo que ahora sí cada quien debe de asumir su parte de la responsabilidad (…) Yo creo que sí existen elementos que condicionen mi voto, de entrada que no sea una simulación de reforma política, sino que realmente se estén haciendo modificaciones sustantivas, nosotros lo que hemos planteado como irrenunciable tiene que ver con el financiamiento público”, finalizó.

DATO

En sentido estricto, los diputados tienen la responsabilidad de modificar la “Cláusula de Gobernabilidad” que hace más de 20 años desapreció de la Constitución Política y ahora es inconstitucional, y otro que estipula mayorías para el grupo político ganador, otorgándole una curul extra por el principio de representación proporcional.

FRASES:

“Si reduces los recursos a partidos políticos tendrás que dar la oportunidad de hacer uso de recurso privado como sucede en muchas otras partes del mundo”,Miguel Ángel Monraz Ibarra, Coordinador de los diputados del PAN

“Yo creo que sí existen elementos que condicionen mi voto, de entrada que no sea una simulación de reforma política, sino que realmente se estén haciendo modificaciones sustantivas, nosotros lo que hemos planteado como irrenunciable tiene que ver con el financiamiento público”,Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado independiente

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .