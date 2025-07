Cinthya Cantero a la cabeza del ITEI

Ya terminaron los exámenes que el Consejo Consultivo aplicó, para postular por el puesto como titular del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei); y como lo predijeron algunos de los participantes entrevistados por La Crónica de Hoy Jalisco, la actual responsable del organismo, Cinthya Cantero Pacheco, ya va a la cabeza.

De todos los 19 aspirantes que presentaron el examen en el Congreso de Jalisco, únicamente cuatro lograron pasar la prueba, y Cantero Pacheco logró la delantera con 86 puntos de calificación. Seis décimas arriba del límite aprobatorio.

“Fue un examen no sencillo, estuvo muy amplio en cuanto al contenido que tuvo y bueno, de manera particular me siento contenta por el resultado. En realidad sí me hubiera gustado sacar más calificación, sin embargo insisto, no es un examen fácil y lo podemos ver en base a cuántos logramos obtener una calificación superior a 80, fue un examen complicado y muy extenso”, comentó la actual presidenta del organismo de transparencia.

La calificación mínima aprobatoria era de 80 puntos, y la aspirante explicó el bajo resultado de su prueba, basándose en la dificultad de la misma. Además, aseguró que el sistema con el cual se emitieron los resultados había sido muy meticuloso, por lo que descartó que alguien tuviera prerrogativas en los resultados del examen.

“En realidad me inscribí por lo que ya les he compartido de que tengo y la Ley me otorga esa opción, incluso desde la Constitución de Jalisco, de la reelección, me inscribí precisamente por esa facultad que tengo, y pues estoy compitiendo en igualdad de circunstancias que el resto de los participantes. El día de hoy aplicamos un examen que fue igual para todos”, agregó.

OTRA OPCIÓN PARA LA CANDIDATA

Sobre el supuesto interés que tiene la actual presidenta por ocupar un cargo en el nuevo organismo de combate a la corrupción, Cinthya Cantero ratificó su interés; sin embargo, dijo que por el momento deberá de concentrar sus esfuerzos en el cargo que ocupa y el proceso de posible ratificación en el que está concursando, por lo que esperará los resultados finales que otorgue el Consejo Consultivo del Itei, para tomar una decisión de esa naturaleza.

“En este momento estoy concentrada en el proceso actual, les he comentado en anteriores ocasiones que me interesa la agenda anticorrupción en nuestro Estado, sin lugar a dudas desde que tuve la oportunidad de formar parte en el proyecto nacional, en esta conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, en este arranque del cual todavía soy parte porque mi intervención en aquella convención es de tres años y me quedan todavía dos años y medio, pues prácticamente estoy interesada en aportar acciones”, finalizó.

DATO

En total se registraron 19 candidatos para representar el Itei, únicamente cuatro consiguieron la calificación mínima aprobatoria.

Para saber

Una vez concluido el proceso de revisión del examen, el Consejo Consultivo del Itei analizará los requisitos de elegibilidad a más tardar el 12 de junio, fecha en que remitirá al Congreso la lista de los aspirantes que obtuvieron una calificación igual o mayor a 80 sobre 100, y con la entrega de dicha lista, la función del Consejo concluye y todo quedará en manos de los diputados locales, donde el 22 de junio se anunciará a nuevo comisionado presidente del Instituto.

2 FRASES

Cinthya Cantero Pacheco

Presidenta del Itei

