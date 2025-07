Eliminar presupuesto a partidos no es demagogia: ASD

Eliminar el presupuesto para los partidos políticos en años no electorales como lo propuso el gobierno de Jalisco podría quedar en la congeladora y perder la oportunidad de ser aplicado para la jornada electoral de 2018, en caso de que no se resuelva en el Congreso antes del 3 de junio, por lo que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, denunció que se está postergando por considerarlo medida demagógica.

En su cuenta de Twitter Sandoval Díaz expuso que la iniciativa presentada en enero de este 2017 se está retrasando en contubernio por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM).

“Algunos diputados quieren congelar la reforma política porque propusimos eliminar prerrogativas a partidos políticos. Dicen diputados de MC, PAN, PRD y PVEM que eliminar recursos a partidos políticos es demagogia para ganar agenda mediática. Seamos claros, los jaliscienses exigen que los partidos dejen de ser negocio. Los militantes con sus recursos y compromiso deben mantenerlos”, fue el mensaje enviado desde su red social.

“Si estás de acuerdo en eliminar financiamiento a los partidos políticos da RT (retuit). Dejemos claro al @LegislativoJal (Congreso de Jalisco) que #SiSeQuiereSePuede (sic)”, remató el mandatario solicitando apoyo en redes sociales.PAN CAMINA CON EL MEJOR POSTOR

Ante el zafarrancho que se desató en el Congreso por los desacuerdos entre fracciones parlamentarias para aprobar la Reforma Política y Electoral. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) va por la libre y, buscará acuerdos con quien más les ofrezca.

Durante las discusiones en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI); el Partido Revolución Democrática (PRD) se sumó junto al Verde ecologista (PVEM), y el Partido Nueva Alianza (PANAL), a la postura del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y generaron un frente en común para intentar resolver los desacuerdos, sin embargo, aún carecían de la mayoría parlamentaria para ejercer. Sólo faltó el Acción Nacional.

“Los que estamos aquí representados tenemos como parte fundamental de la Reforma Electoral, la reducción del dinero de los partidos políticos, Movimiento Ciudadano tiene esa agenda desde el 2008, la ha impulsado en el momento de que se abrió (la fecha) para iniciar la reforma, Movimiento Ciudadano junto con el Congreso la llevó a México, la impulsó y peleó para que fuera aprobada a nivel federal y que permitiera que en Jalisco tuviéramos una reforma total. El PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales bloqueó esta posibilidad y no hubo ningún priista de Jalisco que se activara, que se moviera, para que se quitara ese candado constitucional”, comentó Ismael del Toro Castro, coordinador de Movimiento Ciudadano.

Minutos después de la conformación del frente entre partidos, el coordinador de los panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, salió a una rueda de prensa, en la que declaró que su fracción ofrecería sus cinco votos, al frente político que garantice que su proyecto de ley prospere. Y jamás aclaró si votarían a favor del PRI o del frente opositor, se declaro neutro ante la disputa.

“El PAN ha sido muy claro, yo creo que coincidimos diversos grupos políticos en la necesidad de tener una reforma electoral, pero el PAN no la enfoca solamente en un tema en especifico, el PAN lo que está pidiendo es una reforma integral, efectiva, representativa de los ciudadanos y no de los actores políticos (…) Los cinco votos del PAN están orientados a generar una reforma integral, efectiva y representativa, esa es la posición del PAN, no se trata ni estamos buscando sentarnos a favor o encontrar de un bloque, el PAN tiene muy clara su posición y su propuesta ”, comentó Miguel Ángel Monraz Ibarra.KUMAMOTO DENUNCIA INCLUMPLIMIENTO

El diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, también denunció que el PRI no ha respetado los acuerdos a los que se comprometieron con él. Según el análisis que él realiza, esto se debe a que la fracción tricolor está tratando de evitar que la reforma que se encuentra en discusión, no sea aprobada.

Por su parte, el independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, invitó a sus homólogos a salir de los acuerdos oscuros y llevar al pleno el verdadero debate del financiamiento, reiteró que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es inconstitucional, por lo que exige que quienes estén dispuestos a negociar, salgan de las reuniones secretas y presenten sus propuestas en el Palacio Legislativo.

“Al Gobierno, al PRI que dice que quieren reducir el financiamiento, vamos haciéndolo, pongamos las condiciones, pero no condiciones que sabemos que van a ser echadas para atrás por la Suprema Corte, es más, si quieren, pongamos que Sin Voto No Hay Dinero se reduzca a tres cuartas partes en los años no electorales, al 90 por ciento, al porcentaje que ustedes digan. Aquí enfrente de ustedes, estamos personas que queremos que se resuelva este problema, no nos estamos escondiendo en comidas secretas, con los operadores políticos, estamos aquí con todas las ganas”, aseveró Kumamoto Aguilar.VÍAS DE LA REFORMA PROPUESTA POR EL EJECUTIVO

La Reforma en materia electoral propuesta por el Ejecutivo de Jalisco es de dos vías: a la Constitución del Estado y las Leyes secundarias.

Sobre la Constitución se deben reformar los artículos del financiamiento público a partidos políticos, las licencias para cargo de elección popular que solicite todo el que sea servidor público o ya ostente un cargo de elección popular, paridad horizontal (de género) 50/50 en las presidencias municipales y reducir el número de diputados.

Mientras que en las leyes secundarias se debe reformar lo correspondiente a las regidurías, en la norma secundaria del Código Electoral. En el caso de las Reformas a la Constitución del Estado se debe de tener el voto de dos terceras partes de los diputados, es decir, al menos 26; mientras que para las Leyes secundarias con mayoría simple se reforma, por lo que se podría aprobar antes del 3 de junio al menos las secundarías.

