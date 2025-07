Pide gobernador confianza a jóvenes

Los jóvenes deben de confiar de nuevo en las instituciones y la vía es impulsar gobiernos transparentes, abiertos y diferentes, expresó el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz al participar e inaugurar el Congreso Emprendiendo Jóvenes 3.0.

El mandatario estatal explicó a los asistentes que desde su administración se busca que la confianza se recupere en México y Jalisco, no solo de los jóvenes sino de todos los ciudadanos, pero con especial énfasis al buscar políticas que favorezcan en su experiencia y decisión a emprender sin importar los fracasos.

“Esa es la palabra que necesitamos en México, recuperar confianza, credibilidad, creer en lo que hacemos y reconocernos en las ventajas y en el talento que tenemos y sentirnos orgullosos, no solamente en nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, sentirnos orgulloso de lo que ahora estamos logrando, creer en ustedes, creer en los jóvenes, apostarle y arriesgar con ustedes, innovar”, indicó Sandoval Díaz.

Recordó la importancia de la implementación de la tecnología y el uso de redes sociales al emprender, para transformar y proponer nuevas ideas que generen acciones profundas para el desarrollo del Estado. “Necesitamos más mexicanos y mexicanas que se preocupen por lo que pasa en su entorno, porque no vivamos en un mundo aislado, porque no le echemos toda la bronca -como se decía- al gobierno sino digamos: qué estoy haciendo yo, qué está haciendo mal y seamos críticos en lo que estamos haciendo mal el gobierno y para eso el gobierno debe de ser sensible, abierto y entender y atender lo que le dicen, así hemos venido trabajando porque queremos que la respuesta venga de ustedes que solamente el gobierno es un facilitador”, subrayó.

Por último, el titular del Ejecutivo en Jalisco, recordó que desde el gobierno del Estado existen apoyos y herramientas para emprender nuevos negocios, de los cuales, dijo “hay becas a proyectos, a estudiantes y eventos de talla internacional que incentivan la creación de nuevas empresas”.

