Madres tras las rejas

Nueve festejos de Día de la Madre sin sus hijos, nueve navidades y cumpleaños fuera del hogar y pagando por un delito que no cometió.

Carolina como decidió llamarse esta mamá, vivió en carne propia la destrucción de su familia, su error, asegura, las malas compañías y decisiones, lo irreversible, la pérdida de su hijo mayor que hoy tendría 18 años recién cumplidos.

“A mi hijo me lo secuestraron y me acusaron de haberlo asesinado, confié en quien no debía y asumí las consecuencias… Desde ahí, el Juez de lo Familiar me restringió ver a mis hijos”.

Carolina no sólo no tuvo la oportunidad de llorarle a su hijo en el panteón para despedirlo porque fue traslada al Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande en Jalisco, sino que sus otros dos pequeños, en ese entonces de siete y tres años respectivamente, fueron separados de su papá.

Debido a su proceso y a la gravedad del delito del que era acusada, los menores fueron llevados a un instituto de la niñez. El esposo de Carolina, fiel a sus sentimientos y aferrado al amor de sus hijos, luchó para que le regresaran la custodia; después de un año y nueve meses, la autoridad analizó el caso y el esposo de Carolina se hizo a partir de ese momento cargo de sus hijos.

“Fue para mí mucho muy difícil el alejarme de mi familia, cuando tenía un entorno familiar, un matrimonio, contaba con tres hijos, uno ya no está. Fue muy difícil dejar a mis dos pequeños, pasaron momentos difíciles, fueron recluidos en una institución y estar aquí fue muy difícil, cada fecha, cada 10 de mayo”, platica con la voz entre cortada.

Su cabello largo y castaño embellecen esa mirada triste que acompaña a la madre de 43 años, la cual solo brilla cuando habla de sus hijos, un joven de 15 años que hoy está en la preparatoria y trabaja como carpintero y la pequeña de 13.

Carolina, quien en el momento de los hechos era distribuidora de productos naturistas, “tocó fondo” al entrar a lo que sería su casa por los próximos 45 años, pena a la que en ese momento fue sentenciada. Las visitas como en el caso de algunas otras de sus compañeras, le fueron restringidas y permaneció en total incomunicación, lo que la llevó a enfrentar un derrame cerebral y una parálisis facial.

“Tuve un derrame cerebral y parálisis al año que me sentenciaron, me dieron 45 años y hasta que no se vieran los agravantes y se metieran pruebas en el proceso, en ese lapso más mal me sentía, no sabía de mis hijos, duré un año sin saber a dónde habían parado”.

VACÍO FAMILIAR

Una vez aprobados los días de visita, se convirtieron para Carolina en un momento de vacío, pues por decisión de ella, no quiso que le llevaran fotos para ver el crecimiento diario de sus pequeños y solamente se conformaba con las cartas o dibujos que le hacían. Los que más le duelen por la expresión en su rostro, son los hechos por su hija, quien solo dibujaba una silueta y la llamó todo este tiempo “fantasma”, pues debido a su corta edad no recordaba el rostro de su madre.

“Ella me decía la fantasma, ella no me conocía, no se acordaba de mí, yo la dejé muy chica, ella dibujaba caricaturas, y aunque no me veía yo sabía que sí me sentía”.

SABER PERDONAR

El sufrimiento de esta mujer no paró ahí, ella tuvo que soportar el convivir con quien más daño le había hecho en su vida, su madre y causante de la pérdida de su hijo.

“Yo confíe en esa persona, ella trabajaba en mi casa y es familiar. Ella está recluida aquí y es mi madre”, comenta nuevamente con la voz entrecortada y lagrimas.

¿Hay contacto ahora?

“Con los años lo pude superar, he trabajado en terapias y en el perdón porque aquí es donde me he acercado a mi creador. Dios me rescató de haber andando mal y de haberme dado cuenta aún tocando fondo aquí”.

MAYO, EL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS 108 MESES

De los más de tres mil 200 días que Carolina lleva privada de su libertad, este mes de mayo ha sido el mejor, tras nueve años de no ver a sus hijos, la autoridad penitenciara le otorgó ese beneficio, el reencuentro dijo, fue silencioso y sellado con un abrazo familiar.

“Fueron nervios, el encontrarme con ellos, saber cuál iba a ser su reacción. Al principio fue con dudas, no se acordaban de mí, yo temblaba y no sabía qué hacer, nos quedamos callados y nos abrazamos por mucho rato los cuatro”.

Ese día después de tanto tiempo, Carolina lloró y abrazó a su familia por más de seis horas, los reproches claro, no se hicieron esperar, sin embargo, pudo más el lazo familiar.

“Sí me reprocharon que no estuviera con ellos, sus momentos de tristezas, enfermedades, ellos creciendo solos o con su tía que también los cuidó, era claro que deseaban y necesitaba el abrazo o palabras de su mamá y no estuve con ellos”.

Una semana después del primer encuentro, el 11 de mayo, volvió a verlos, a pesar de que un día antes, el Día de las Madres ella los esperaba con ansias, pero por cuestiones de tiempo no pudieron llegar y la mesa con las tres sillas donde los esperaría, quedaron vacías.

“Después del día que los volví a ver me dijeron que iban a venir el 10 de mayo pero mi esposo no pudo, no vinieron y yo veía como entraban los niños con regalos, con ramos de flores, pasteles y me quedé viéndolos y dije, otro 10 de mayo sin verlos, y me enojé y la directora me dijo que los iba a tener y en efecto, los vi un día después”.

Carolina comentó que el encuentro con sus pequeños fue el mismo que el primero después de nueve años; sin embargo, ahora ella consideró el momento perfecto para preguntarle a su hija el porqué siempre la había dibujado como un fantasma.

“Eran cartas que ellos escribían, en una de ellas está un dibujo donde esta mi hija, un vació y sigue su papá, y le preguntó y eso qué es, y me responde, es porque nunca estás, yo no te conozco cómo eres, nunca me enseñaron tus fotos, siempre me decían que eras mala”.

EN LUCHA

Sus compañeras, en total 505 personas privadas de su libertad junto con su creador, asegura, fueron su principal pilar para no perder la batalla.

“Me arrepiento de lo que hice, porque estando afuera no lo aproveché, tuve tropiezos y malas amistades. No te imaginas como he pedido perdón a la sociedad y a mis hijos para que en su debido momento pueda salir con la frente en alto y si me equivoqué, no volverlo a hacer. Cuando estás aquí te das cuenta del gran valor que es tener a tus hijos, tu familia y principalmente tu libertad”.

Sin embargo, al igual que cualquier relación afuera, dentro del penal, los sentimientos cambian al igual que las personalidades de cada una de las mujeres que ahí purgan sus condenas. Los delitos son varios, pero los más comunes son robos, homicidios y narcotráfico.

“Es muy complicado el relacionarse porque la mayoría pasamos por dificultades diferentes día a día. Unas a otras nos acompañamos en fechas importantes que es cuando más anhelas estar con la familia, ver a tus hijos. Saber y poder entender que aquí no hay un Niño Dios, aquí no hay nada, aquí es feliz Navidad y punto, ves lagrimas de un lado y de otro y nos vamos a dormir, no esperamos un regalo, ni mucho menos una gran cena”.

“ME QUEDAN NUEVE MESES”

A pesar de que fue condenada 45 años, la autoridad ha demostrado que ella no fue la responsable del fallecimiento de su hijo; por lo que ahora, Carolina tendrá la espera más larga de toda su estadía, nueve meses para que pueda tener esa libertad que tanto ella como sus compañeras ansían.

¿Te imaginas el momento en que salgas?

“Sí, yo anhelo mucho el estar con ellos, saber que no nos vamos a separar”.

A pesar de estar recluida, su aspecto físico luce bien, sus manos, aunque muchos pensarán que por estar en un penal no realizan labores, están tratadas al igual que sus largas uñas. Carolina hoy en día se dedica a la intendencia de uno de los edificios y además, cuida enfermos, labor que desea desempeñar una vez fuera del reclusorio.

“Yo aquí me dediqué a estudiar, a prepararme aún más y ser mucho mejor, mejor madre que en su momento no supe. Soy enfermera y tengo mi intendencia, me gusta la limpieza”, dijo.

Además de desempeñar esas labores, Carolina terminó la preparatoria mediante el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), tomó cursos de lectura y ortografía; otros más de bisutería y costura donde fue contratada por un tiempo por una empresa tapatía dedicada a hacer vestidos de 15 años.

No obstante, entre sus metas no figura el regresar al menos en mucho tiempo al Centro de Readaptación Femenil.

¿Regresarías a apoyar a tus compañeras?

Yo no regresaría aquí, no soy de amigas, si hay dos tres personas que me han brindado la mano, si lo haría de venir y darles porque sé lo que se carece aquí. Hay necesidades morales y económicas. A veces necesitamos expresarnos, nos reprimimos y por eso vendría, solo por eso”.

SU COMPAÑERO DE VIDA

Para finalizar, Carolina hizo énfasis en una persona de quien se apoyó firmemente y por quien este largo proceso no lo habría podido pasar, se trata de su compañero de vida, su esposo, quien nunca perdió la fe en ella y creyó en su inocencia.

“Mi esposo ha estado con migo todo el tiempo y no sé como agradecerle”.

3FRASES

“Tuve que demostrar que no tuve nada que ver para volver a ver a mis hijos. Lloré demasiado, supliqué, pasó todo este tiempo para volverlos a ver, fue lo más hermoso que me ha pasado”

“Muchas desearían tener una visita al año, hay muchas que no las tienen, las abandonan, por eso aquí unas a las otra nos damos la mano para soportarlo”

“A las mamás, es necesario cuidar a sus hijos de las amistades, no te deja nada bueno andar involucradas en drogas o en vicios, al final terminas destruyéndote”,Carolina, Persona Privada de su Libertad en Puente Grande

CIFRAS

9 Añosinterna acusada por parricidio

45 Añosfue la condena que recibió

9 Meses,los más difíciles por pasar y poder recuperar su libertad

(Fotos: Andrea García)

lg

