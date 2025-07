Gdl y la Canirac van contra sitios ruidosos

Luego del segundo fin de semana de operativos en bares y restaurantes dentro la campaña del Ayuntamiento de Guadalajara para combatir la contaminación auditiva, las autoridades dieron a conocer el arranque de una mesa de trabajo junto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) (Canirac), a efecto de lograr no solo bajar los decibles de los negocios, sino una nueva normatividad que incluso pueda ser plasmada en la ley.

Tan sólo en los últimos dos fines de semana, la Dirección de Inspección y Vigilancia clausuró 51 establecimientos y 34 más que incumplieron con los reglamentos municipales.

Al respecto, el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, junto con el presidente de la Canirac Jalisco, Sergio Jaime Santos, dieron a conocer los trabajos que constarán de cuatro objetivos, el primero será un análisis de los corredores comerciales, gastronómicos y turísticos, principalmente los ubicados en Chapultepec, avenida México, López Cotilla, Chapalita, Boulevard Marcelino García Barragán, Río Nilo, avenida Américas - Punto Sao Paulo y Terranova - Pablo Neruda.

Como segundo punto, harán una revisión y puesta a punto de restaurantes, bares y discotecas para que cuenten con una licencia y giros correctos, cumplimiento de normas ambientales, cumplimiento de insonorización, medidas de seguridad y protección civil.

En tercer lugar y a partir de la actualización de los nuevos instrumentos de Planeación de la Ciudad, se acordó con la Comisión de Giros Restringidos que se analizarán las emisiones de nuevas licencias, especialmente en los polígonos con mayor número de quejas de los vecinos (Providencia y Chapultepec). Una vez publicados los nuevos Planes Parciales, se hará una nueva calibración de esta estrategia.

Por último, se advirtió que el Ayuntamiento no dará ni un paso atrás y se revocarán licencias de quienes reincidan en la violación a los reglamentos.

“Estamos trabajando en una política pública que cubra otros aspectos para procurar una ciudad con un ambiente sonoro de mejor calidad. Esta estrategia mostrará resultados en el mediano plazo, pues depende no sólo de los operativos y las acciones inmediatas, sino de un verdadero cambio cultural en la ciudad”, afirmó Alfaro, quien dijo que estas acciones tienen como punto de partida, la idea de cero tolerancia, que no significa que no exista voluntad de diálogo pero sí un principio de la aplicación estricta de los reglamentos.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .