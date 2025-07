Recorte a partidos podría traer dinero ilícito: INE

La coincidencia de que los partidos políticos deben de reducir el gasto y el financiamiento público es compartida por el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; sin embargo, para el primero cortar los recursos podría obligar a buscar financiamiento ilícito.

Para el mandatario estatal, la reforma político electoral que se discute en el Congreso, además de que se agota el tiempo para su aprobación para ser efectiva en el siguiente proceso electoral, debe de ir “fuera de rabietas”.

Mientras que para Lorenzo Córdova, la discusión que se da en el Congreso de Jalisco es importante para fortalecer la democracia, pero debe ser una discusión inteligente para poder cortar recursos y eficientar el gasto, dejó ver que no es opción la apertura para recibir fondos privados.

“Siempre he sostenido que es importante un ejercicio de racionalización del dinero que se invierte como financiamiento público a la política (…) Hay que tener cuidado porque reducir el financiamiento de los partidos no necesariamente se traduce en reducir necesidades de gasto, lo que hay que cuidar es que los partidos no se vean obligados a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Fuera de eso es pertinente una discusión para definir los montos”, puntualizó.

DESCARTA FOCOS ROJOS EN COMICIOS

En la jornada electoral del próximo domingo está descartado que existan focos rojos en los cuatro Estados de la República en los que se celebrarán los comicios, aseguró Lorenzo Córdova Vianello.

Explicó que se tiene la logística preparada para desplegar 34 mil casillas en las cuatro entidades y solo hay problemas en cuatro de ellas, además los Estados de Veracruz, Nayarit y Coahuila solicitaron la participación de la instancia federal para llevar a cabo el conteo de votos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que el Estado de México dependerá del propio instituto de la entidad.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .