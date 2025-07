Seguridad en escuelas no compete a SEJ: Ayón

Ante los múltiples robos que ha sufrido el jardín de niños estatal “Silvano Barba González” en la colonia San Andrés en Guadalajara, el secretario de Educación Jalisco (SEJ), Francisco Ayón López, expresó que la seguridad para el plantel no es de su competencia sino de orden municipal, y que se cuentan con todas las medidas en él para evitar el robo, aunque ya ha ocurrido cinco veces.

Ayón López indicó que la situación que vive el kínder 02 y 574, turno matutino y vespertino, está en revisión por parte de la aseguradora para retornar el material sustraído, aclaró que este seguro no es contratado por el Estado o por la SEJ, sino que es de nivel federal.

“En primera, el tema de seguridad no es un tema que compita a la SEJ, es un tema de carácter municipal, no es tema que nos compete. Nosotros lo que deberíamos de generar es la situación de que los seguros estén vigentes, que se pueda generar el regresar la parte de los seguros que corresponda, la escuela está bardeada, tiene todos los sistemas que nosotros podemos brindarle y el tema de la seguridad compete a los municipios en concreto”, indicó el secretario de Educación, para referir que no se harán modificaciones al plantel “Silvano Barba González” a pesar de los cinco robos registrados en el lapso de un mes.

“Nosotros entregamos lo que teníamos que entregar por medio de la SEJ, nos piden situaciones de seguridad en los planteles, no compete a la SEJ y estamos en mesa de trabajo con los propios gobiernos municipales para que sean atendidos en estos casos”, insistió Ayón López sobre el tema de seguridad, agregó que de su parte coadyuvan con las autoridades en lo que corresponda.

En el caso de la seguridad en centros escolares asentados en el municipio de Zapopan y que se han denunciado en redes sociales por los padres de familia, en concreto el de la escuela “Emiliano Zapata”, Ayón López informó que fue un tema de robo de bombas de agua, cableado y tuberías, mismos que ya fueron repuestos, mientras que e municipio trabaja para mejorar la seguridad en la zona.

FRASE

“En primera, el tema de seguridad no es un tema que compita a la SEJ, es un tema de carácter municipal, no es tema que nos compete”,Francisco Ayón López, Secretario de Educación en Jalisco

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .