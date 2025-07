Aumentan muertes de fumadores pasivos

Fumar o no fumar igual mata el humo del cigarro, aunque en sus debidas proporciones. No ser fumador y estar en la zona donde se permite como en un restaurante, bar, café o en el propio hogar puede ser mortal, una de cada seis personas que mueren en el mundo por enfermedades relacionadas al tabaquismo nunca tuvieron un cigarrillo en su boca.

“Siete millones de personas mueren cada año en el mundo por culpa del humo del tabaco, seis millones por consumo directo, pero por lo menos un millón de personas mueren por exposición pasiva”, advirtió el director del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara (HCG), Héctor Raúl Pérez Gómez, debido a que este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco.

HUMO DE SEGUNDO ALIENTO

Fumar humo de segundo aliento es más peligroso de lo que aparenta, por lo que especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en enfermedades relacionadas con el cigarro advierten que debe de realizarse revisiones periódicas de los pulmones para detectar a tiempo enfermedades pulmonares.

ADICCIÓN MORTAL

Adriana López es una mujer que ronda los 35 años de los cuales fumó alrededor de siete, al momento se ha desintoxicado del tabaco y así se ha mantenido desde que su respiración y ritmo cardiaco comenzaron a sufrir cambios, que evidentemente afectaban su salud.

“Sentía el corazón por dentro más acelerado que mi respiración, si es que eso se puede sentir, sentía los latidos del corazón en mi cuello, no me pasaba siempre que fumaba, pero la primera vez sí me asuste, no me gustó sentirme así, no pensé que fuera el cigarro”, explica Adriana sobre cómo afectó su salud el tabaquismo.

Fue hasta dos meses después que comenzaron los primeros síntomas cuando decidió asistir a su médico, luego de estudios concluyeron que no había afectación importante en sus pulmones, pero sí en su presión arterial provocada por el tabaco, ahora es hipertensa.

Según reporta la Organización Mundial de la Salud, cuando se deja de fumar a los 20 minutos debe de regresar la tensión arterial a niveles considerados normales, en ocho horas el oxígeno en la sangre se restablece, en tres días los pulmones pueden incrementar su volumen, lo que permite una mejor respiración; además de que el sentido del gusto y olfato mejoran considerablemente.

Sin embargo, el tabaquismo está más relacionado con cáncer. El médico Raúl Ortiz Peregrina, jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumonología y Alergias del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, advirtió que fumar está relacionado además del cáncer de pulmón con tumores en faringe, tráquea, bronquios, vejiga, páncreas y cervical, en el caso de las mujeres.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Para la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, se hace énfasis en los riesgos que sufren los fumadores pasivos, por lo que Ortíz Peregrina invitó a quienes sean fumadores y deseen hacer un chequeo a su salud, lo hagan de la misma manera las personas que conviven con él en el hogar para descartar riesgos.

Agregó que en las primeras etapas de daño pulmonar por tabaquismo no hay presencia de síntomas sino hasta que avanza y se deteriora más el órgano cuando se presentan infecciones frecuentes, tos, expectoración y dificultad para respirar.

“Cuando el paciente presenta falta de aire es porque ya perdió 50 por ciento de la función pulmonar, esos pacientes ya están en etapa moderada”, subrayó Ortiz Peregrina.

Por su parte, Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, informó que en esa clínica se brinda atención para las personas que busquen dejar de fumar, además de la Unidad de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en ambos se brinda atención médica y psicológica a los fumadores. Gracias a estas clínicas seis de cada diez pacientes que acuden consiguen dejar de fumar.

“Otra de las cosas que agradezco por dejar de fumar, además de mejorar mi salud, es que mi ropa, mi pelo, mi coche, mi piel y mi boca ya no huelen a cigarro, aunque es una tontería es algo que me da mucho gusto y me reafirma para mantenerme alejada del cigarro, porque la tentación es inmensa, pero puedo controlarla afortunadamente, voy a terapia, me dan ganas de fumar, pero recuerdo la horrible sensación en mi pecho, huelo mi cabello y se me va”, confesó Adriana López entre risas.

CIFRAS

7 Millones de personasmueren cada año en el mundo por el humo del tabaco

6 Millones fallecenpor consumo directo

1 Millón de personasmueren por exposición pasiva

FRASES:

“Sentía el corazón por dentro más acelerado que mi respiración, si es que eso se puede sentir, sentía los latidos del corazón en mi cuello, no me pasaba siempre que fumaba, pero la primera vez sí me asuste, no me gustó sentirme así”

“Otra de las cosas que agradezco por dejar de fumar, además de mejorar mi salud, es que mi ropa, mi pelo, mi coche, mi piel y mi boca ya no huelen a cigarro, aunque es una tontería es algo que me da mucho gusto”,Adriana López, Ex fumadora

DATO

Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco.

