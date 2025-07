Diputados dieron la espalda a Jalisco

Lo aprobado en las Comisiones de Asuntos Electorales y Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco no servirá para ser aplicado en la inmediatez, los diputados de todas las fracciones aprobaron una reforma para reducir el presupuesto que se otorga a los partidos políticos que únicamente será aplicable en el caso de que éstos logren realizar modificaciones en el ámbito federal.

Por lo anterior, el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, asegura que el resto de los legisladores de Jalisco están dejando en la indefensión a los ciudadanos, aprobando una iniciativa que desde su experiencia en San Lázaro, no tiene salida alguna. Kumamoto adelantó su voto a favor de cualquier propuesta que pretenda reducir el dinero que se otorga a partidos políticos, de modo que está dispuesto a recibir todas las propuestas.

“Mi postura, y es muy importante que nos ayuden a divulgarla, es impulsar que exista la formula de #SinVotoNoHayDinero en conjunto de la fórmula de #SiSeQuiereSePuede y finalmente si existe consenso al respecto de otra alternativa, también apoyarla, lo que quiero que quede claro es que no se trata de regatear el apoyo a la eliminación de los privilegios de la clase política”, comentó.

Además, el independiente adelantó que su postura frente a este proyecto será expuesta durante su tiempo en tribuna, intentará increpar a los diputados para que legislen primero en lo local, pero de no tener éxito, intentará apoyar cualquier propuesta desde las herramientas de su equipo de trabajo.

“Yo lo quiero volver a decir. Voy a votar a favor de todo lo que signifique reducir y eliminar el presupuesto a partidos, voy a presentar la batalla y voy a decir en tribuna por qué pienso que tenemos que empezar primero en Jalisco y después planteando una reforma que entraría en vigor hasta que se apruebe a nivel federal, eso es lo que vamos a hacer, si no escuchan razones, de todas formas voy a votar a favor (…) Yo no veo por qué tenemos que aprobar esta iniciativa primero, primero tendrías que aprobar la otra, pero no va a ser mi voto jamás el que pueda interponerse a la reducción del dinero de los poderosos. A mí no me dejaron en un callejón sin salida, me parece que ellos están dejando a Jalisco y a la gente y sus sueños que tienen para conquistar a la democracia en un callejón sin salida”, enfatizó.

TAMBIÉN EN MC

Por su parte, el diputado Augusto Valencia del Partido Movimiento Ciudadano (MC), comentó que todo queda en desacuerdos. Y culpó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de entorpecer los acuerdos con dobles discursos. El emeceísta asegura que sus homónimos del tricolor tienen la intención de tronar la reforma en el Estado con el objetivo de no perder el dinero que financiará a su partido una vez que éste pierda la gubernatura.

“Cuando salen al discurso público a colgarse de los méritos de quienes han luchado desde la trinchera de los ciudadanos o de manera independiente como lo es el propio Pedro, para intentar descarrilar una propuesta de los ciudadanos me parece algo totalmente desdeñable, y eso es lo que hace el PRI”, aseguró Valencia López.

FRASES:

“Lo que quiero que quede claro es que no se trata de regatear el apoyo a la eliminación de los privilegios de la clase política”

“A mí no me dejaron en un callejón sin salida, me parece que ellos están dejando a Jalisco y a la gente y sus sueños que tienen para conquistar a la democracia en un callejón sin salida”,Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado independiente en Jalisco

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .