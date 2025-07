Igualdad Animal: Con gallinas muertas, piden fin de las jaulas

Con cuerpos de gallinas muertas, la organización internacional Igualdad Animal llamó a la acción nacional para acabar con la cruel práctica de las jaulas de batería en la industria avícola de nuestro país.Poco antes de las seis de la tarde de este sábado frente al Teatro Degollado en Guadalajara, se reunieron más de 50 activistas mostrando imágenes de aves en precarias condiciones dentro de diminutas jaulas y carteles con consignas que llamaban a acabar con esta terrible práctica dirigidas al gigante de los supermercados, Soriana.Durante más de veinte minutos, los activistas exhibieron gallinas muertas en las granjas avícolas tras vivir hacinadas y encerradas con sus compañeras, entre olor a amoniaco y poca o nula ventilación. Como parte del acto, Dulce Ramírez, directora de la organización leyó un manifiesto por parte de la organización.

El mensaje dirigido a todos los mexicanos fue claro y contundente: La publicidad del huevo oculta la verdadera y miserable existencia de las gallinas ponedoras en la infame industria avícola de nuestro país. A los consumidores nos han estado engañando para que no pensemos en la procedencia de cada huevo y el sufrimiento que implica.

También señalaron que a nivel mundial estas crueles prácticas están siendo vetadas por muchas empresas, pero que México todavía se encuentra muy rezagado y que los consumidores son la clave de que los intermediarios sigan siendo permisivos en cuanto a maltrato animal se trata.

“Hoy le pedimos a Soriana y exhortamos a su dirigente, el Sr. Ricardo Martín Bringas, a que no siga ignorando el sufrimiento de millones de animales. Le estamos pidiendo a Soriana que se comprometa a una Política Libre de Jaulas cuanto antes.” pronunció durante su lectura Ramírez.

Al finalizar el acto, al momento de retirar los cadáveres de manos de los activistas, algunos de ellos rompieron en llanto conmovidos por recapitular la breve, dolorosa e injusta vida que tuvieron.

Al entrevistarlos una de ellos dijo “Nunca pisaron el suelo, nunca volaron, jamás sintieron el placer de recibir el sol matutino mientras picoteaban los alrededores. Estos animales nunca supieron lo que es vivir como gallinas, sólo conocieron la indiferencia y la objetivización. Lo que para mi es un ser digno de respeto, para las empresas no es más que una máquina sin importancia. Hoy estoy aquí para exigir que esto cambie, que no se permita más.”Esta acción se suma a una serie que ha venido realizando la organización internacional que aseguró que no descansará hasta acabar con las jaulas de batería en nuestro país y que empoderó a las personas que se presentaron al acto y que dieron voz a los animales.“Nuestro mayor objetivo con este acto es darle visibilidad a las gallinas de la industria avícola cuyo sufrimiento es desconocido para gran parte de la población y que suelen ser ignoradas cuando se habla de protección animal aún siendo animales altamente sensibles, inteligentes y dignas de respeto”, aseguró Ramírez.La respuesta de los paseantes no se hizo esperar y fue de la sorpresa a la indignación mientras activistas de la organización les explicaban las prácticas comunes en la industria avícola, como “la pelecha”, que consiste en retirarles la comida y el agua hasta por cinco días para acelerar el ciclo de postura.

Las atroces condiciones y el evidente deterioro de las gallinas que mostraban los carteles animaron a la gente a hacer cambios en su consumo y unirse a aquellos que ya están actuando para presionar a las compañías a hacer cambios en sus cadenas de suministro.

Actualmente la organización Igualdad Animal cuenta con campañas similares en España, Italia, India y Brasil.

