Mujeres que defienden sus tierras temen por sus vidas

"El temor que me da es por mis hijos, pero no me puedo quedar callada... cuando vemos las injusticias" señala Martha Rodríguez, una de las directivas del ejido Santa Cruz de la Soledad, del municipio de Chapala, mujer acosada y agredida por diferentes ordenes de gobierno por tratar de proteger a sus compañeros del despojo de tierras que empresarios coludidos con autoridades de diferentes ordenes de gobierno han querido perpetrar para apoderarse de 164 hectáreas propiedad del ejido.

Tanto ella como su hija María de Jesús López Rodríguez, han vivido en los últimos meses una verdadera pesadilla de acoso e intimidación por parte de las autoridades en las que incluye un encarcelamiento ilícito por parte del Ayuntamiento de Chapala, ante la total indiferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no procesó la queja presentada.

Ambas mujeres responsabilizaron al director de asuntos indígenas del Gobierno del Estado, Mario Vladimir Avilés, de estar detrás de las ilegalidades cometidas en contubernio con autoridades de las delegaciones de la Procuraduría Agraria, del Registro Nacional Agrario, del Tribunal Unitario Agrario entre otros para perpetrar el despojo de las tierras cuyo valor asciende a 267 millones de pesos.

PROCESO DETENIDO

Incluso el magistrado agrario Rafael Medina Gómez se ha negado a continuar el proceso para finiquitar el tema y dar tranquilidad a los habitantes de la población de Santa Cruz de la Soledad, pues antes que esto, lanzó una velada amenaza señalándoles que no les fuera a pasar lo que a los activistas de Colombia "los que se oponen siempre se mueren, los que concilian son los que se quedan", les dijo en enero pasado.

Luego de las últimas amenazas y acoso recibido por desconocidos, quisieron apegarse al protocolo de protección para periodistas y defensores de derechos Humanos, pero al parecer la Fiscalía no tiene implementado y terminaron enviándoles a policías municipales que al final no les pudieron resolver nada.

