SinVotoNoHayDinero, aprobada en Jalisco

La iniciativa #SinVotoNoHayDinero presentada durante la legislatura en curso por el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, fue el acuerdo final al que llegaron los diputados de Jalisco para reducir el presupuesto a partidos.

Luego de que las fracciones parlamentarias del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y PartidoRevolución Institucional (PRI) perdieran toda credibilidad ante el discurso, y después de más de 200 horas de Sesión suspendida; todas las fracciones acordaron alinearse en materia financiera a la reducción que propone la iniciativa.

Durante el transcurso del debate de la noche y madrugada de ayer, los coordinadores parlamentarios habían asegurado que los discursos serían públicos y abiertos, no obstante, los funcionarios se limitaron a emitir pronunciamientos vía redes sociales que lo único que generaban era el descontento de alguna de las partes. Finalmente, a las 01:30 am, los legisladores de PMC decidieron pronunciarse, asimismo lo hizo el PRI. El sentido del voto unitario de los congresistas naranjas y tricolores, según lo declarado (Y firmado por parte del PMC), iría en el sentido expuesto meses antes por el independiente, no obstante, en el momento de la votación, Alejandro Hermosillo reculó y se generó un frente en contra.

LA DISCUSIÓN

Ya caída la madrugada e iniciada la discusión en el Pleno, un grupo de congresistas se declararon abiertamente en contra, se trata de: La diputada Mónica Almeida, del PRD; Enrique Aubry, del PVEM; Erika Ramírez Pérez, también del PVEM; y por último, Alejandro Hermosillo del PMC (solamente se queda en contra por sostener la idea original del partido en el que milita). Por lo que fue sometida a debate. Erika fue la más renuente y quien más tiempo en tribuna ocupó por asegurar que la iniciativa era inconstitucional.

“En efecto, el artículo 116 fracción cuarta, inciso G constitucional, señala que todas las constituciones y leyes locales, deben garantizar que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades regulares permanentes (…) Creo que es un tema federal y tengo sustento jurídico y puedo mencionarles más de alguna acción de inconstitucionalidad, en el sentido que las acciones también hablan del financiamiento, solamente quería dejar claro en dónde está mi supuesto”, comentó Erika Ramírez.

Ya llegado el final del debate, el coordinador panista Miguel Ángel Monraz Ibarra (quien votó a favor), comentó que la Reforma aún queda limitada. No obstante, argumentó que los votos albiazules a favor de la propuesta, responde al interés de la fracción por garantizar la austeridad presupuesta que la legislatura prometió a los ciudadanos.

RESULTADO FINAL

Con 31 a favor y 5 en contra, a las 43 los diputados de Jalisco dijeron sí a la reforma y al recorte financiero de #SinVotoNoHayDinero. Posteriormente, el independiente se dispuso a agradecer personalmente a todos los congresistas por dicha aprobación. Respecto al resultado, Kumamoto Aguilar, aseguró que no se trata de un paso tan pequeño, ya que temas indispensables como la paridad horizontal, también pudieron ver la luz del día.

“Yo creo que se dan grandes pasos, pasos que tienen una gran relevancia. Paridad horizontal, el voto del migrante, el poner el piso parejo para las candidaturas independientes, la reducción del presupuesto a los partidos políticos, yo creo que es un buen avance, yo creo que pues claro, nos quedamos con ganas de que las regidoras fueran votadas, pero creo que en mi balance es muy positivo”, dijo.

Los puntos que incluía la iniciativa de decreto de manera ampliada bajo el concepto de Reforma Electoral, incluía principalmente la representación de paridad vertical y horizontal (sin porcentajes); el voto en el extranjero para poder elegir gobernador del estado, así como por candidatos que postulen a una diputación; la separación del cargo de presidente municipal y sindico que pretendan ser postulados para otro cargo público, con al menos 90 días de anterioridad e igualdad de terreno para las candidaturas independientes.

Asimismo, incluye la reducción de diputados de representación proporcional y la obligación al debate público de los candidatos a gobernar. Además los candidatos no podrán realizar campañas políticas en el extranjero, o rentar espacios publicitarios en el extranjero.

KUMAMOTO, ABIERTO AL DIÁLOGO

Durante la intervención de Kumamoto Aguilar, se reconoció el trabajo legislativo. El independiente solicitó a los opositores que de reconocer que existan fallas jurídicas en su propuesta, simplemente las expongan, mejoren y superen. Aseguró que no estaría dispuesto a denostar el difícil trabajo que ya se había logrado.

“Lo que se plantea es lo que nosotros propusimos en el saque de unir #SinVotoNoHayDinero con la visión de el gobernador, y con visiones que se habían sostenido por otras fracciones parlamentarias y el planteamiento es que se reduzca en 80 por ciento los recursos en años no electorales y que se aplique la formula de #SinVotoNoHayDinero en años electorales (…) El poder número uno que permitió que la Reforma avanzara son las personas comunes y corrientes que hoy por hoy, se sienten dolidas de lo que significan los actores políticos”, finalizó.

EL ACUERDO

La propuesta consiste en el cambió de la fórmula con la que se otorga el dinero, para que en vez de multiplicar el padrón electoral, se multiplique la votación valida emitida (votos totales menos votos nulos y en blanco) por el 65% de una Unidad de Medida Actualizada (UMA/Antes conocido como “salario mínimo) en años electorales. Esto generará que los partidos tengan que esforzarse en conseguir que las personas voten en su favor en las elecciones, esto supone un ahorro un ahorro del 65 por ciento. Este decreto oficialmente (según las normativas constitucionales) podrá tener efecto a partir del 2019.

SE QUEDA FUERA:

Segunda vuelta

Elevar el porcentaje de votos para obtener presupuesto

Elección de regidores por demarcación

Votar listas de plurinominales

Reducción de tiempos de campaña

Diputado de representación migrante

