Zapopan también va contra el ruido; restringe uso de cohetes en templos

Las iglesias del municipio de Zapopan ya no podrán detonar cohetones a deshoras, pues el ayuntamiento lanzó una campaña contra el ruido, en la que se restringe el uso de la pirotecnia con altos decibeles.

“No se trata de acabar con las fiestas patronales, los cohetes se podrán seguir utilizando, pero en horarios en los cuales no molesten a la gente en sus horarios de descanso, a ellos y sus familias; es decir, no se permitirán cohetones entre las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana, no habrá cohetones a esas horas todos los días de la semana, no es una medida impositiva, es una medida dialogada”.

Así lo anunció Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, quien anunció que tuvo una plática con párrocos del decanato de la ex villa maicera, los que habrían estado de acuerdo en regular los horarios para el uso de cohetes y demás juegos pirotécnicos usados en las celebraciones parroquiales.

“Esta medida es para regular, no se trata de inhibir las fiestas patronales, ni que se vayan a quitar los cohetes para toda la vida, se trata de permitir el descanso de la ciudadanía en sus horarios de sueño”, aclaró el munícipe.

Pero los templos no son los únicos que deberán restringir las actividades sonoraes. Bares, restaurantes, discotecas, antros, salones, terrazas de eventos, escuelas, gimnasios y otros giros, de igual forma quedan sujetos a la campaña, informó en rueda de prensa el alcalde.

Las parroquias que infrinjan las nueva disposición municipal –la cual ya está reglamentada- podrían hacerse acreedoras a una multas hasta de 152 mil pesos.

Pablo Lemus aseguró que existe la propuesta del cardenal Francisco Robles Ortega de emitir un comunicado desde el Arzobispado de Guadalajara para solicitar a los encargados de los templos que se respeten los horarios.

En cuanto a la aplicación de la nueva campaña y sus sanciones, la titular de Inspección y Vigilancia del municipio, Tatiana Anaya Zúñiga, manifestó que los inspectores harán rondines permanentes y a través de sonómetros calibrados verificarán la emisión del ruido para certificar que los comercios respeten los límites de decibeles.

LLÁMELES

Se informó que la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan invita la ciudadanía a que a través de la línea telefónica 3836-3600, realice reportes sobre ruido para brindar apropiada atención, así como dar apoyo a los operativos realizados por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .