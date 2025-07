SinVotoNoHayDinero enfrenta a PMC y PRI

Fue durante septiembre del año 2009 (Periodo presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa) que por primera ocasión las organizaciones civiles, Asamblea Nacional Ciudadana, Alianza Cívica y Propuesta Cívica impulsaron la campaña ¡Ya Bájenle! con la participación de 27 mil 990 voluntarios que enviaron cartas a diputados para solicitar menos recursos a los partidos políticos. Asimismo, se realizó la jornada del Foco Ciudadano, en la que más de 250 personas pedalearon en una bicicleta conectada a un foco que permaneció prendido durante 24 horas seguidas al pie del Ángel de la Independencia.

La propuesta fue un primer intento de iniciativa civil para retirar el monto millonario otorgado a los partidos, y desde entonces, todos los partidos han intentado apoderarse de la propuesta. Ahora en Jalisco, los partidos PRI y PMC, han derrochado tiempo, dinero y esfuerzo en capitalizar lo que el independiente Pedro Kumamoto trabajó durante la legislatura en curso (#SinVotoNoHayDinero, una adaptación a nivel local de la propuesta ¡Ya bájenle!).

Ahora con el capital político perdido para las fracciones parlamentarias del PMC y el Tricolor, los representantes políticos se encuentran en plena confrontación. El centro del debate dio un giro de pelear por la autoría de la Reforma Electoral, a cuestionar el manejo del presupuesto público para promocionar esa autoría.

Los diputados Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia y Alejandro Hermosillo, cuestionaron el actuar del titular del Ejecutivo local por hacer uso del recurso público destinado a difusión, para promocionar la supuesta victoria del Revolución Institucional en las negociaciones de la Reforma local, sin embargo, cuando se les cuestionó sobre el mismo acto pero por parte del líder moral de su partido Enrique Alfaro Ramírez, los diputados aseguraron que el primer municipio de Guadalajara, sí ha utilizado el mismo discurso del gobernador, pero hasta el momento, no existe registro de que utilizara recursos públicos para hacerlo.

“No hay recursos públicos del Gobierno de Guadalajara empleados en promover spots de radio o de televisión, el que sea, un partido o un gobierno el que haya impulsado esta reforma, no hay recursos públicos ahí, las redes cualquiera puede publicar en lo puesto si le metes publicidad, y no he visto todavía alguna publicación en ese sentido, no he visto recursos públicos empleados en estas cantidades millonarias en spots de radio y televisión”, comentó Alejandro Hermosillo del PMC.

Por último, el diputado Augusto Valencia recordó que fue el PRI quien durante pasadas legislaturas quienes impulsaron desde el mismo Congreso de Jalisco, una iniciativa para aumentar el presupuesto público a partidos políticos con el objetivo de “evitar que el dinero del narco, entrara a los comités ejecutivos”, lo cual según el congresista, no se ha comprobado que haya dejado de suceder.

lg

