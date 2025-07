Demandas contra la Línea 3

La ampliación del Tren Eléctrico Urbano con la Línea 3, que fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto al inicio del sexenio, ahora padece de múltiples quejas ciudadanas. Daños al medio ambiente y destrucción de fincas con valor patrimonial, son tan sólo algunos de los señalamientos, que vecinos de la colonia Centro (la más afectada) presentaron ante los legisladores del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de Jalisco, quienes ahora, ayudados por esa fracción parlamentaria, preparan una ola de acciones legales en contra de la megaconstrucción.

El tema de los daños, se desató cuando se hizo del conocimiento público que el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) había tenido que ser clausurado debido al temor de que la finca pudiera venirse abajo. Es entonces, que los colonos acordaron acudir con el diputado emeceísta Juan Carlos Anguiano Orozco para externar sus propias quejas y, solicitar que el gobierno en turno se hiciera responsable por los daños a sus propiedades.

Fue así que Anguiano Orozco emitió la solicitud número 528/JCAO/LXI (de la que La Crónica de Hoy Jalisco posee una copia) con la que pretendía increpar a que el gobierno en turno, le facilitara información sobre el estado de los túneles que se encuentran excavando en dicha zona. No obstante, a cuatro meses de la petición, el Gobierno del Estado no ha dado respuesta.

AYUDA A VECINOS

En entrevista exclusiva para este diario, el congresista Anguiano Orozco del distrito 12 (Centro), aseguró que no tiene intenciones de detener el proyecto de movilidad en cuestión (L3), únicamente intentará ayudar a los vecinos del distrito que él representa, a que se haga justicia respecto a las fincas dañadas según lo estipulado en los acuerdos entre la federación, el Gobierno del Estado y las empresas constructoras.

“Las fincas donde viven o laboran siguen teniendo daños, y hasta la fecha, nadie se ha hecho responsable al respecto. En su momento, con algunos de los líderes de la colonia, sobretodo acá por el lado de La Normal, hemos platicado que están en su derecho de entablar demandas para con SITEUR y también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ¿Por qué con ellos? Porque son los responsables de la obra (…) Estaré trabajando con mi fracción para solicitarles el respaldo, pues para hacer un llamado como grupo legislativo para que el Gobierno del Estado ponga especial atención.

“Cuatro meses de que solicité la información y no me han notificado absolutamente nada, es por eso que la gente ya está inconforme, llegó al límite y están dispuestos a proceder de otra manera (…) Espero que en próximos días y que no se tarde más esto, la gente comience a poner sus denuncias al respecto, no tengo conocimiento de una fecha exacta, lo que pasa es que son varios grupos, pero con todo gusto vamos a apoyarlos, los estamos apoyando con asesoría legal”, finalizó Anguiano Orozco.

Al corte, cuatro exhortos de petición dirigidos directamente al titular del Ejecutivo federa, otro más a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), y aproximadamente 100 quejas ciudadanas han quedado sin voz, debido a la negativa de la fracción priista.

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SEGURIDAD

Por su parte, la diputada de la misma fracción parlamentaria, Fela Patricia Pelayo, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el 23 de febrero del año en curso en el cual se solicitaba que las empresas Rama S.A. de C.V. y PyroSmart México SA de CV, utilizaran una bolsa financiera que según el contrato de licitación, sería utilizada para mitigar el daño medio ambientar ocasionado por la construcción.

No obstante, se dijo disconforme con los resultados del Legislativo local. Argumenta que a pesar de la solicitud al pleno (que realizó toda la bancada del PMC) para emitir el exhorto en donde se denuncia el daño al medio ambiente; la aplanadora priista negó su aprobación y como resultado, las empresas continúan contaminando.

“Esta lista de precauciones que se tienen que seguir y que forman parte del estudio de impacto ambiental, tienen como garantía una fianza que se da por parte de la constructora, por parte de la SITEUR, para que en caso de incumplir la lista de precauciones que solicita PROEPA para el impacto ambiental, en caso de no cumplirlas, se hace uso de este dinero, entonces lo que nosotros decíamos era: No se está cumpliendo todo el estudio de impacto ambienta, no se está cumpliendo las reglas que la PROEPA especificó para esta obra y entonces es momento de utilizar este dinero”, aseguró.

Sin embargo, más allá de la reacción inmediata, los diputados no lograron llamar la atención de la federación, y la diputada, por último lamentó que ni las normas de seguridad que ellos mismos acordaron, se estén cumpliendo. Prueba de ello, es el accidente ocurrido en Zapopan en donde cinco personas resultaron lesionadas.

lg

