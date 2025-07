“Reforma Política no pertenece a partidos”

Como una lucha sin frutos, calificó el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, a la disputa entre los partidos políticos (PRI y PMC) por apadrinar la Reforma Político Electoral de Jalisco, los verdaderos autores de esa realidad, son los ciudadanos, dice.

Además, el independiente comentó para La Crónica de Hoy Jalisco, que los comentarios sobre una posible impugnación a la Ley aprobada y publicada, son infundados. El congresista asegura que la articulación le leyes que modificaron para su aprobación garantiza su constitucionalidad, y desacreditó los discursos que critican el sustento de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero.

“Ya que aprobamos esta iniciativa lo que teníamos que aprobar es su publicación, y ya esta publicada en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, por otro lado, lo que tenemos que hacer es cuidad que si existe alguna acción o solicitud de inconstitucionalidad, pues defenderla. Creo yo que con lo que nos hemos topado es que existen interpretaciones que han dado diversos actores sin tener la información específica de cuál fue el articulado que modificamos, y sobre todo, cual fue justificación jurídica”, dijo.

LA JOYA DE LA CORONA

La propiedad de #SinVotoNoHayDinero corresponde a los ciudadanos, comentó el legislador. Ellos son los que llamaron a sus diputados, los que tocaron puertas, los que consiguieron aliados y gastaron suela realizando trabajos de socialización de la ley. Dijo que está bien presumir la participación del Legislativo, y su respuesta favorable en cuanto a la votación, pero el logro, corresponde a habitantes de todo el país que se sumaron.

“Yo hoy publico en mi columna sobre el tema (de la propiedad de la ley) y lo dejo muy claro, esta iniciativa no es de un político, no es mía, no es de otros políticos, es de la gente. Hay que respetar que la autoría, y sobre todo, el activismo, le pertenece a la gente. No hay que regatear eso porque creo que como políticos nos toca congratularnos de que la votamos a favor, que cada quien participó, creo que eso está perfecto, pero hay que identificar con claridad que esta iniciativa es de las personas y no tiene un color partidista”, agregó.

MAPACHEO “ASIGNATURA PENDIENTE”

Sobre la reciente experiencia vivida en los estados que entraron en comicios, el diputado reconoció que para garantizar la correcta aplicación del financiamiento a partidos políticos, aún es necesario fiscalizar los recursos federales (Provenientes del Instituto Nacional Electoral), para que ahora que el dinero está sujeto a los votos, este no se vea manipulado por la conducta reconocida popularmente como “mapacheo” (robo de votos).

El problema con ese tema, es que corresponde a los diputados federales modificar los sistemas de fiscalización, y aunque no descartó la próxima presentación de un exhorto para que esto ocurra, reconoció que no tiene muchas aspiraciones. Considerando la experiencia previa en San Lázaro, donde los diputados del Partido Revolución Institucional, faltaron a las comisiones donde se debatiría #SinVotoNoHayDinero, reconoce que existen pocas probabilidades para que ocurra pronto.

“Tenemos que modificar la fiscalización de los recursos y eso es algo que estaremos trabajando próximamente. Tendremos que ver (iniciativas sobre el robo de votos) sobre todo porque estoy convencido de que ese es un tema federal, y al ser un tema federal, ya vimos que está un poco complicado, sobre todo para la fiscalización de los recursos públicos federales que son los mayores porque son los que entran en los entes electorales. Es un tema federal, regido por la Constitución y las leyes federales, entonces, lo que no es por ley, es por el INE (Instituto Nacional Electoral) específicamente por los acuerdos que genera el consejo”, finalizó.

PLAZO PARA LA IMPUGNACIÓN

Los diputados de casi todas las fracciones reconocen que aún existe la posibilidad de que algún interesado en realizar modificaciones a la recién aprobada Reforma Electoral, presente un protocolo de impugnación, el cual, cuenta con un plazo de 30 días a partir de su publicación para hacerlo valido, no obstante, se dicen estar preparados para cuando esto ocurra (Incluyendo a Kumamoto Aguilar).

