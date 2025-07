Tribunales insisten en señalar errores de nombramientos

Tribunales de distrito locales insisten en promover suspensiones y acuerdos con los que detienen las elecciones que se fraguan en el Legislativo local. Actualmente, dos ex postulantes luchan por invalidar la elección del magistrado José Reyes Victoriano. Una de las involucradas, Elsa Navarro, logró gracias a un amparo una suspensión temporal para el nombramiento de magistrados, y no será hasta que los tribunales dictaminen un resultado, para que los quejosos (Montes de Oca y Elsa Navarro) sean reconocidos o relegados.

El principal argumento que utilizaron los aspirantes para detener el proceso de la elección de José Reyes Victoriano, está fundado en el señalamiento de que ellos poseen la misma o mejor preparación que el magistrado electo.

“El asunto es entre dos, es entre el quejoso Montes de Oca y quien fue nombrado magistrado en la legislatura pasada, José Reyes Victoriano González. El día de hoy, con este dictamen queda sin efecto (el nombramiento), sin embargo esto concluye hasta que el propio pleno lleve a cabo la conclusión del ordenamiento judicial (…) Justamente, el día de ayer la Junta de Coordinación Política nos solicitó la posibilidad de poder llevar este tema hasta el día 10 de la prorroga que se ha solicitado y se concedió, y bueno, no está en las manos de la comisión de justicia, sin embargo sí se vio el tema”, comentó el diputado Saúl Galindo.

No obstante, el presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, aseguró que no se trata de algún error cometido por la legislatura, si no del cumplimiento de un derecho que tienen todos los aspirantes a magistrados de que se investiguen los motivos por los cuales perdieron la elección.

“Nos exigen el cumplimiento a más tardar el día martes 13 de junio y nosotros tenemos que cumplir con ello más allá de los alcances que pueda o no tener los recursos de Elsa Navarro que en este caso nos tiene en suspensión (…) Son recursos a los que tienen derecho todos los aspirantes, no es nuevo para la Comisión de Justicia que los juzgadores federales concedan a los quejosos este recurso”, finalizó.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .