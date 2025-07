Entregan más visas humanitarias a jaliscienses

Ahora tocó turno a las familias del norte de Jalisco de recibir visas humanitarias por parte de Estados Unidos para visitar a sus familiares que radican en aquel país, 40 adultos mayores podrán visitar a sus hijos.

Desde el municipio de Villa Hidalgo, al norte del Estado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, entregó a quienes viajarán al norte las visas que son temporales que les permitirá estar 30 días, se les recordó que este programa tiene apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara y se debe de respetar el tiempo permitido, de lo contrario quedará cancelado en su totalidad.

Al momento son 90 familias jaliscienses las que han tenido la oportunidad de reencontrarse, se lanzó en agosto de 2016 con 16 beneficiarios originarios de Tamazula; en diciembre de ese mismo año hubo una segunda etapa con 34 adultos mayores de la región Altos Sur.

“Historias de muchas familias que se fueron hace 20, 30, 17, 23 años y no los ven, no saben con quién se casaron sus hijos, no saben quiénes son sus nietas, sus nietos, bueno, muchos de ellos se acuerdan del rostro de la última foto que tienen. Y eso es en lo que nosotros pensamos, cómo venimos a trabajar en las personas, para las personas, no venimos a invertir en las cosas, hay que invertir en la gente”, dijo Sandoval Díaz.

En la gira anunció el gobernador que en la Región Altos Norte se destinará 80 millones de pesos a invertirse en Presupuesto Participativo. De igual manera, inauguró el Centro de Atención Infantil Comunitario en Villa Hidalgo, donde las familias que ambos padres trabajen podrán dejar en resguardo a sus hijos, este centro tiene capacidad para 49 infantes y tuvo un costo de construcción de cuatro millones 359 mil pesos, con este son 129 centros que ya operan en el Estado.

